Гривна обновила годовой минимум в понедельник, 28 сентября. Чего ждать от курса дальше и что будет влиять на гривну на этой неделе, читайте на Финансы 24.

Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 28 сентября – 2 октября, разбирался 24 канал.

Актуально Курс валют на 28 сентября: гривна упала до минимума в 2020 по отношению к доллару

Каким будет курс гривны на этой неделе

Аналитики Forex Club в комментарии 24 канала прогнозируют, что гривна еще больше подешевеет и продолжит двигаться в направлении 28,4 за доллар.

Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе в диапазоне 28,15-28,45.

26 февраля 2015 Нацбанк установил курс гривны относительно доллара на уровне 30 гривен 1 копейка. Поэтому на этой неделе гривна не обновит свой исторический минимум. Но гривна с каждой неделей все больше приближается к 5-летнему минимуму – 28,88 гривны.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.

Как менялся курс с начала пандемии

Март . В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.

. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. Апрель-май . Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.

. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Июнь . Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.

. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении. Июль . В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.

. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30. Август . В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.

. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году. Сентябрь . Гривна начала осень с девальвации. По состоянию на 28 сентября курс гривны относительно доллара НБУ – 28,27 .

Что влияет на гривну

Переговоры с МВФ

Ранее Украина ожидала второй транш от МВФ осенью этого года размером в 700 миллионов долларов. Но из-за того, что пересмотр программы stand-by откладывают, Украина пока не рассчитывает на эти деньги. Но на прошлой неделе появились определенные положительные новости.

От более серьезного падения гривну удержало сообщение о том, что кабинет министров Украины ведет переговоры с МВФ относительно уменьшения дефицита госбюджета в будущем. Ранее стало известно, что миссия МВФ может приехать в Украину в октябре-ноябре.,

– рассказали аналитики Forex Club.

Бизнес активизируется

Бизнес так и не вернулся к докарантинным объемом деятельности. Однако активность осенью возрастает и как следствие на рынке вырос спрос на иностранную валюту среди импортеров. Это негативно влияет на курс гривны.

Важно Курс гривны в 2021 году будет хуже, чем ожидали, – аналитики Oxford Eсonomics

НБУ не против девальвации

В августе НБУ покупал на межбанке незначительные суммы долларов, что, по словам аналитиков, свидетельствовало о том, что НБУ стремится плавной девальвации гривны.

Две недели назад Нацбанк продал валюты на 71 миллион долларов, чтобы сдержать курс, а в прошлом – 140 миллионов долларов.

Гривна в бюджете-2021

В проект бюджета-2021 заложена слабее гривна – на уровне 29,1 за доллар. Это будет способствовать девальвационным ожиданиям.