Упадет ли гривна до пятилетнего минимума: прогноз курса валют на неделю
Гривна обновила годовой минимум в понедельник, 28 сентября. Чего ждать от курса дальше и что будет влиять на гривну на этой неделе, читайте на Финансы 24.
Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 28 сентября – 2 октября, разбирался 24 канал.
Актуально Курс валют на 28 сентября: гривна упала до минимума в 2020 по отношению к доллару
Каким будет курс гривны на этой неделе
Аналитики Forex Club в комментарии 24 канала прогнозируют, что гривна еще больше подешевеет и продолжит двигаться в направлении 28,4 за доллар.
Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе в диапазоне 28,15-28,45.
Каким будет курс доллара в 2020
В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.
Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.
В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.
Как менялся курс с начала пандемии
- Март. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.
- Апрель-май. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.
- Июнь. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.
- Июль. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.
- Август. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.
- Сентябрь. Гривна начала осень с девальвации. По состоянию на 28 сентября курс гривны относительно доллара НБУ – 28,27.
Что влияет на гривну
Переговоры с МВФ
Ранее Украина ожидала второй транш от МВФ осенью этого года размером в 700 миллионов долларов. Но из-за того, что пересмотр программы stand-by откладывают, Украина пока не рассчитывает на эти деньги. Но на прошлой неделе появились определенные положительные новости.
От более серьезного падения гривну удержало сообщение о том, что кабинет министров Украины ведет переговоры с МВФ относительно уменьшения дефицита госбюджета в будущем. Ранее стало известно, что миссия МВФ может приехать в Украину в октябре-ноябре.,
– рассказали аналитики Forex Club.
Бизнес активизируется
Бизнес так и не вернулся к докарантинным объемом деятельности. Однако активность осенью возрастает и как следствие на рынке вырос спрос на иностранную валюту среди импортеров. Это негативно влияет на курс гривны.
Важно Курс гривны в 2021 году будет хуже, чем ожидали, – аналитики Oxford Eсonomics
НБУ не против девальвации
В августе НБУ покупал на межбанке незначительные суммы долларов, что, по словам аналитиков, свидетельствовало о том, что НБУ стремится плавной девальвации гривны.
Две недели назад Нацбанк продал валюты на 71 миллион долларов, чтобы сдержать курс, а в прошлом – 140 миллионов долларов.
Гривна в бюджете-2021
В проект бюджета-2021 заложена слабее гривна – на уровне 29,1 за доллар. Это будет способствовать девальвационным ожиданиям.