В ноябре курс гривны относительно доллара укрепился и приблизился к 28 за доллар. Однако эта неделя может быть последней перед очередной девальвацией гривны.

Курс гривны на этой неделе

По расчетам "Минфина", в период с 16 по 20 ноября коридор по доллару в обменниках финкомпаний будет в пределах 28,05 – 28,45 гривны, в банках 28,00 – 28,55 гривны.

Актуально Курс валют на 16 ноября: доллар и евро подешевели после выходных

Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 27,98 – 28,30.

Нацбанк укрепил гривну до максимума за последние два месяца. Последний раз гривна была крепче 18 сентября. Тогда курс составил 28,11 за доллар.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.

Как менялся курс с начала пандемии

Март . В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.

. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. Апрель-май . Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.

. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Июнь . Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.

. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении. Июль . В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.

. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30. Август . В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.

. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году. Сентябрь . Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю.

. Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю. Октябрь . Гривна страдала не только от пандемии, но и от политической ситуации в стране. МВФ беспокоит ситуация с Конституционным Судом, который отменяет реформы в направлении борьбы с коррупцией.

. Гривна страдала не только от пандемии, но и от политической ситуации в стране. МВФ беспокоит ситуация с Конституционным Судом, который отменяет реформы в направлении борьбы с коррупцией. Ноябрь. По состоянию на 9 ноября курс гривны к доллару – 28,14.

Что влияет на гривну

Дыра в бюджете

Министерство финансов активизировалось, чтобы профинансировать дефицит бюджета-2020. Для этого нужно занять еще 120 миллиардов гривен.

На аукционе по продаже гривневых ОВГЗ во вторник, 10 ноября, произошло повышение ставок. Таким образом Минфин показывает рынку, что готов занимать дороже. Такой сигнал способен существенно повысить спрос на гособлигации: часть гривневого ресурса, который участники рынка могли бы потратить на покупку валюты, вероятно, "осядет" в ОВГЗ на ближайшем аукционе 17 ноября.

Время платить налоги

В ноябре украинский бизнес платить налог на прибыль за третий квартал. Из-за этого на рынке усилился спрос на гривну, что в результате ее укрепляет.

К теме Индекс доллара упал до двухлетнего минимума из-за возможной победы Байдена: какой курс сейчас

Почему гривна начнет падать через неделю

Опрошенные Liga.net финансисты предупреждают: благоприятный период для гривны может закончится 20 ноября. Далее на курс будут влиять (не в лучшую сторону) несколько факторов: