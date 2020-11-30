За осень национальная валюта девальвировала почти на гривну. Как вероятное введение локдауну повлияет на курс валют и каким будет первая зимняя неделя для гривны?

Курс гривны на этой неделе

По расчетам "Минфина", в период с 30 ноября по 4 декабря коридор по доллару в обменниках финкомпаний будет в пределах 28,30 – 28,65 гривны, в банках 28,25 – 28,75 гривны.

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Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 27,30 – 28,54.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.

Как менялся курс с начала пандемии

Март . В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.

. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. Апрель-май . Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.

. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Июнь . Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.

. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении. Июль . В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.

. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30. Август . В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.

. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году. Сентябрь . Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю.

. Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю. Октябрь . Гривна страдала не только от пандемии, но и от политической ситуации в стране. МВФ беспокоит ситуация с Конституционным Судом, который отменяет реформы в направлении борьбы с коррупцией.

. Гривна страдала не только от пандемии, но и от политической ситуации в стране. МВФ беспокоит ситуация с Конституционным Судом, который отменяет реформы в направлении борьбы с коррупцией. Ноябрь. По состоянию на 9 ноября курс гривны к доллару – 28,47.

Что влияет на гривну

Черная пятница и праздники

На прошлой неделе украинцы продавали больше валюты, чем обычно. Эксперты опрошенные Liga.net связывают это с Черной пятницей, ведь люди обменивали свои долларовые запасы, чтобы купить одежду, технику или что-либо другое. Считают, что такая тенденция сохранится и в декабре, ведь впереди новогодние праздники.

Старые долги

На прошлой неделе и понедельник-среду Минфин расплатился по долгу 14 миллиардов гривен. Часть из этих денег вошла на валютный рынок: то-есть предложение гривны выросло, что давило на курс.

Ставки выросли

С другой стороны во вторник, 1 декабря, ожидают прирост интереса инвесторов к ОВГЗ, поскольку ставки доходности увеличили. Это стоить Украине больше денег в будущем, но пока это закроет часть "дыры" в бюджете.

Выплата дивидендов

Краткосрочный фактор, который будет влиять на курс в начале следующего месяца – покупка валюты под выплату дивидендов "дочками" иностранных компаний. Это минус для гривны.

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Как локдаун повлияет на гривну

О необходимости введения локдауна заговорили из-за стремительного увеличения заболевания COVID-19 в Украине. Вероятно его введут в декабре. Если это произойдет, то может произойти всплеск падения гривны, но потом она окрепнет, ведь бизнес-деятельность ослабится и спрос на иностранную валюту упадет.

Весенней реакции гривны на локдаун, когда курс с 25 превратился в 28 не стоит ожидать, ведь бизнес уже более подготовленный.