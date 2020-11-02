Гривна упала до двухлетнего минимума: каким будет курс доллара на этой неделе
Гривна упала до минимума в 2020 году. Каким будет курс гривны к доллару на этой неделе, 2-6 ноябре и что влияет на курс, читайте на Финансы 24.
Курс гривны на этой неделе
По расчетам "Минфина", в период с 2 по 6 ноября коридор по доллару в обменниках финкомпаний будет в пределах 28,30-28,70 гривны, в банках 28,10-28,80 гривны.
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Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 28,40-28,55.
Каким будет курс доллара в 2020
В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.
Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.
В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.
Как менялся курс с начала пандемии
- Март. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.
- Апрель-май. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.
- Июнь. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.
- Июль. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.
- Август. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.
- Сентябрь. Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю.
- Октябрь. Гривна страдала не только от пандемии, но и от политической ситуации в стране. МВФ беспокоит ситуация с Конституционным Судом, который отменяет реформы в направлении борьбы с коррупцией.
- Ноябрь. По состоянию на 2 ноября курс гривны к доллару – 28,45.
Что влияет на гривну
Пандемия коронавируса
В Украине стремительно растет количество больных COVID-19, кровати в больницах все больше заполняются, а в лабораториях накапливаются очереди на тесты. Более 400 000 в Украине уже заболели на коронавирус. Ежесуточно добавляется 6-7 тысяч.
В Офисе Президента сообщили, что ежели ситуация будет ухудшаться, то в Украине придется снова ввести жесткий карантин.
Эти события имеют значение для гривны, ведь из-за возможных карантинных мероприятий, бизнес-деятельность ослабла и представители бизнеса ждут, что же будет дальше.
Конституционный Суд и МВФ
Решение Конституционного Суда о полномочиях Нацагентства по противодействию коррупции хоть и не имеет прямого влияния на курс гривны, может иметь очень негативные последствия, что в конце приведут к обвалу гривны.
Такой политический кризис может серьезно отодвинуть получения Украиной финансирования МВФ и других кредиторов. Это создаст еще больше угроз для бюджета, который и так имеет значительный дефицит.
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Девальвационные ожидания
Ожидания рынка относительно курса ухудшаются. Согласно оценке деловых ожиданий бизнеса от НБУ, около половины респондентов настраивается на девальвацию гривны в 2021 году до 29 гривен за доллар и выше. По итогам второго квартала такой прогноз озвучила только треть опрошенных.
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