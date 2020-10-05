Гривна плавно падает уже второй месяц подряд. Каким будет курс гривны к доллару на этой неделе, 5-9 октября и что влияет на курс, читайте на Финансы 24.

Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 5-9 октября, разбирался 24 канал.

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Каким будет курс гривны на этой неделе

Аналитики Forex Club в комментарии 24 канала прогнозируют, что гривна в ближайшее время будет относительно стабильной в пределах 28,30-28,40 за доллар.

Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 28,20-28,50.

26 февраля 2015 Нацбанк установил курс гривны относительно доллара на уровне 30 гривен 1 копейка. Поэтому на этой неделе гривна не обновит свой исторический минимум. Но гривна с каждой неделей все больше приближается к 5-летнего минимуму – 28,88 гривны.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.

Как менялся курс с начала пандемии

Март . В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.

. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. Апрель-май . Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.

. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Июнь . Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.

. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении. Июль . В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.

. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30. Август . В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.

. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году. Сентябрь . Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю.

. Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю. Октябрь. По состоянию на 5 октября курс гривны относительно доллара НБУ – 28,34.

Что влияет на гривну

Погашение облигаций

На прошлой неделе Минфин выплатил 8,2 миллиарда гривен в рамках погашения ОВГЗ. Из-за этого на валютном рынке был дополнительный спрос на валюту со стороны иностранных инвесторов, что обесценило гривну.

Также дочерние компании иностранных компаний покупают сейчас валюту, чтобы выплатить дивиденды.

НБУ и Нафтогаз сдерживают гривну

НБУ продавал доллар, чтобы курс гривны на этой неделе. Нафтогаз также в больших объемах вышел на рынок с продажей валюты, что поддержало гривну.

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Аграрии еще не играют роли

Когда аграрии начнут массово продавать продукцию и вливать иностранную валюту на рынок, это укрепит гривну. Пока этого не происходит.