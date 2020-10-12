Едва ли не впервые этой осенью гривна укрепилась. Каким будет курс гривны к доллару на этой неделе, 12-16 октября и что будет влиять на курс, читайте на Финансы 24.

Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 12-16 октября, разбирался 24 канал.

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Каким будет курс гривны на этой неделе

По расчетам "Минфина", в период с 12 по 16 октября коридор по доллару в обменниках финкомпаний будет в пределах 28,10-28,50 гривны, в банках 28,00-28,60 гривны.

Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 28,15-28,45.

26 февраля 2015 Нацбанк установил курс гривны относительно доллара на уровне 30 гривен 1 копейка. Поэтому на этой неделе гривна не обновит свой исторический минимум. Но гривна с каждой неделей все больше приближается к 5-летнему минимуму – 28,88 гривны.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.

Как менялся курс с начала пандемии

Март . В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.

. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. Апрель-май . Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.

. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Июнь . Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.

. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении. Июль . В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.

. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30. Август . В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.

. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году. Сентябрь . Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю.

. Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю. Октябрь. По состоянию на 12 октября курс гривны относительно доллара НБУ – 28,21.

Что влияет на гривну

Аграрии

Агросектор начал получать выручку в иностранной валюте и заводить ее на украинский рынок. Это существенно влияет на гривну, укрепляя ее. Именно благодаря аграриям гривна укреплялась в августе.

Пандемия коронавируса

В Украине стремительно растет количество больных на COVID-19, кровати в больницах все больше заполняются, а в лабораториях накапливаются очереди на тесты. Более 265 000 в Украине уже заболели коронавирусом. Ежесуточно добавляется 4-5 тысяч.

В Офисе Президента сообщили, что ежели ситуация будет ухудшаться, то в Украине придется снова ввести жесткий карантин.

Эти события имеют значение для гривны, ведь из-за возможных карантинных мероприятий, бизнес-деятельность ослабла и представители бизнеса стали менее активно покупать валюту, ожидая, что же будет дальше. Из-за этого давление на гривну уменьшилось.

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МВФ настораживают события в НБУ

На прошлой неделе Совет НБУ произнес выговор Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу – последним из команды предшественника Якова Смолия, который подал в отставку якобы из-за политического давления.

МВФ это не понравилось и он намекнул, что ситуация в Нацбанке ухудшилась (речь идет о новом правление). Кроме того, МВФ беспокоит проект бюджета-2021 и антикоррупционная реформа.