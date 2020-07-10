Затянувшийся кризис в нефти из-за пандемии может привести к резкому росту цен на нефть в ближайшие 10 лет. Что прогнозируют эксперты для рынка нефти, читайте на Финансы 24.

Инвесторы и аналитики прогнозируют возможный рост цен на нефть до 150 долларов за баррель на фоне нехватки инвестиций в отрасль, пишет Интерфакс-Украина.

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Почему цены на нефть могут вырасти

Некоторые эксперты считают, что спад на рынке приведет к изменениям, которые подготовят почву для очередного бума: резкое сокращение капиталовложений нефтегазовых компаний может вернуть цены на нефть выше 100 за баррель.

Финансовое давление будет огромным. Некоторым производителям будет действительно трудно осуществлять добычу. Цены на нефть могут легко взлететь до 150 долларов за баррель к 2025 году,

– сказал главный инвестиционный директор хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс.

Альтернативные прогнозы

Другие эксперты считают, что спрос на нефть, который резко сократился в условиях пандемии, долго не сможет восстановиться к докризисным уровням, что будет удерживать низкие цены на нефть.

Большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что в долгосрочной перспективе цены на нефть будут двигаться до уровня, при котором производители будут получать прибыли, добывая ровно столько, сколько нужно для удовлетворения спроса на нефть.

Обвал цен на нефть: коротко

С началом пандемии спрос на нефть начал сокращаться и соответственно начали падать цены.

В марте произошел обвал цен на нефть – на 30% из-за того, что страны ОПЕК+ не договорились об сокращения добычи. Договориться удалось в апреле после того, как цены на фьючерсы WTI впервые в истории зашли в минус. С тех пор спрос начал восстанавливаться, а цены медленно расти.

В общем соглашение ОПЕК+ предусматривает снижение добычи на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение мая-июля; с августа и до конца 2020 года – на 7,7 миллиона баррелей в сутки с января 2021 и до мая 2022 – на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

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Сегодня нефть Brent стоит 42,46 доллара за баррель. 24 канал подготовил график как менялась цена с 1 марта.