Прибыли промышленных компаний Китая в июле выросли третий месяц подряд. Это самые быстрые темпы роста за более чем 2 года.

Прибыль от промышленных фирм Китая выросла на 19,6% в июле до 589,5 миллиарда юаней (85,58 миллиарда долларов), сообщило Национальное бюро статистики. В июне прибыль также выросла на 11,5%, пишет Reuters.

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Как Китай восстанавливается

Восстановление Китая набирает обороты после того, как пандемия парализовала большую часть экономики. Однако некоторые признаки слабости появились в июле, когда объемы промышленного производства выросли медленнее, чем ожидалось. Некоторые аналитики считают, что наводнения и проливные дожди уменьшили активность и спрос на электроэнергию.

Прибыли предприятий также сталкиваются с рисками через все более напряженные отношения между США и Китаем в преддверии президентских выборов в США в ноябре. Это может повлиять на торговлю с другими странами и доверие со стороны инвесторов и потребителей.

За январь-июль прибыль промышленных компаний уменьшился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Но это уже лучше, чем показатель за первое полугодие – падение на 12,8%.

По словам Чжу Гонга, представителя статистического бюро, июль стал прибыльным месяцем для автомобильной и электронной отраслей. Темпы роста прибыли – 125,5% и 38,6% соответственно.

Зато наихудшая ситуация в горнодобывающей и сырьевой отраслях. Хотя их доходы также выросли, но все еще есть большое давление через денежные потоки и низкий спрос в мире.

Данные о промышленном прибыль охватывают крупные фирмы с ежегодным доходом более 20 миллионов юаней (2,90 миллиона долларов) от их основных операций.

Экономика Китая и дальше страдает от кризиса, но она восстанавливается куда стремительнее, чем другие страны, пострадавшие от пандемии.