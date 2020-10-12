Сегодня биткойн является одним из самых выгодных инструментов для инвестиций. То, что зарабатывать на криптовалюте можно немалые деньги – доказывает опыт известных финансистов, бизнесменов и инвесторов, которым удалось стать миллионерами благодаря цифровой валюте.

Вложения в криптоактивы позволили наиболее упорным людям нарастить капитал. О самых известных криптоэнтузиастах и том, как они разбогатели на биткоине – рассказывает 24 канал.

Актуально: Выборы в США: почему это удачный момент, чтобы заработать

Начало криптовалютной эры

Биткоин появился в 2009 году, начав эру криптовалюта. Сначала за 1 доллар можно было получить 1340 биткоинов, однако впоследствии курс цифровой валюты подскочил в миллионы раз. Так, рекордной отметки биткоину удалось достичь в декабре 2017 года, когда его цена превысила 20 000 долларов за 1 BTC.

Сегодня курс криптовалюты колеблется в пределах 11 000 долларов за одну монету. Например, в течение выходных 10-11 октября биткоин подорожал до 11 400 долларов, а с 8 октября цена актива выросла на 8%.

Сатоси Накамото

Один из самых известных миллионеров (даже миллиардер), который заработал свое состояние на биткоине. Считается, что именно он является создателем биткоина, хотя это непроверенный факт. Ведь под этим псевдонимом может скрываться имя другого человека или даже группы людей.

По слухам стало известно, что все свое состояние, которое превышает 10 миллиардов долларов, он хранит в криптовалюте. Миллиарды долларов Накамото заработал на майнинге биткоинов. При этом он никогда не продавал свою криптовалюту, не обменивал ее на другие активы и не инвестировал в бизнес. Интересно, что именно Сатоси Накамото может спровоцировать обвал крипторынка, если продаст все свои биткоины.

Братья Винклвоссы

Также всемирно известными своими доходами, полученными благодаря биткоину, являются братья Кэмерон и Тайлер Винклвоссы, которые вместе с Марком Цукербергом создали первый прототип соцсети.



Братья-близнецы Винклвоссы / Фото Wikipedia

В 2013 году братья Винклвоссы приобрели 1% объема биткоинов по очень выгодной цене. Как только курс криптовалюты превысил 20 000 долларов в 2017 году Кэмерон и Тайлер стали биткоин-миллионерами. Их состояние оценивается в 400 миллионов долларов, а количество биткоинов, которыми они владеют, составляет 1,5 миллиона монет. Так, благодаря хорошо продуманным действиям инвестиция в криптоактив увеличила состояние братьев в 165 раз.

Также интересно: Успешный старт: 5 правил профессионального инвестора

Роджер Вер

Еще один известный миллионер и инвестор в биткоины – Роджер Вер. Ему принадлежит около 300 000 биткоинов. Он стал одним из первых биткоин-миллионеров, работая с криптовалютными проектами.

Еще в 2011 году, когда курс биткоина находился на уровне 10 долларов, Вер спрогнозировал стремительный рост стоимости криптовалюты, отметив, что "цифровые деньги в сто раз превзойдут по доходности другие активы в течение следующих двух лет". Кроме биткоинов, Роджер Сен является сторонником альткоина Bitcoin Cash.



Биткоин-инвестор Роджер Вер / Фото The Coin Republic

Чарли Шрем

Чарли Шоем, в собственности которого 100 000 биткоинов, инвестировал в эту криптовалюту на заре ее появления. Сегодня он владеет проектом Jaxx, что специализируется на обмене цифровых активов.



Чарли Шрем / Фото Wikipedia

Майкл Новограц

Всемирно известный и Майкл Новограц с состоянием в около 500 миллионов долларов. Он начал работать с криптовалютами еще в 2013 году, скупая биткоины и инвестируя их в различные стартапы.

Также Новограц известный и своими прогнозами относительно стоимости криптовалюты. В частности, в апреле 2017 года, когда цена биткоина составляла около 1000 долларов за одну монету, во время лекции в Гарварде он сказал, что в ближайшее время криптоактив подорожает вдвое. В конечном итоге результат превзошел все ожидания.



Криптоэнтузиаст Майкл Новограц / Фото Cryptocurrency.tech

По теме: Как зарабатывать на криптовалюте: пассивные и активные способы

Как заработать на биткоине?

Это всего лишь несколько самых известных представителей большого списка успешных инвесторов, которые смогли заработать на биткоине. Конечно, многие из них получил сверхприбыль на пике становления криптовалюты. Однако и сегодня биткоины позволяют всем желающим воспользоваться их возможностями и неплохо зарабатывать.

Благодаря современным технологиям присоединиться к успешным криптоентузиастам может каждый. Чтобы заработать на биткоине достаточно открыть и пополнить счет в торговой платформе Libertex. Далее вам останется только выбрать необходимый финансовый инструмент – биткоины – и открыть сделку в выбранном вами направлении.

Воспользуйтесь возможностью заработать – загружайте мобильное приложение Libertex и открывайте счет прямо сейчас.