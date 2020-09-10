Украина поднялась с 138 на 131 место в рейтинге экономических свобод. Однако несмотря на такую ​​положительную динамику, государство остается единственной экономически несвободной страной Европы, которая попала в список.

В рейтинге Украина находится рядом с африканскими государствами, а также Ираком, Ираном, Китаем, Индией и Венесуэлой, сообщает УНИАН со ссылкой на Fraser Institute.

Самым высоким уровень экономической свободы Украини был в 2011 и 2012 годах. Однако на протяжении всей своей истории наша страна еще ни разу не покидала группу наиболее экономически несвободных стран.

Динамика Украины. Рейтинг 2020 года основан на данных за 2018 год / График от Fraser Institute

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Что известно об участниках рейтинга

Как видно на карте ниже, Украину выделено красным цветом. А ее соседями по рейтингу являются Пакистан (129), Тунис (130 место) и Таджикистан (132 место).



Скриншот Fraserinstitute

Уже традиционно, всемирный рейтинг экономической свободы возглавили Гонконг и Сингапур. Интересно, что Польша до 2004 года находилась в третьей группе, после чего поднялась до уровня преимущественно свободных стран, где и находится и сейчас. В то же время, позиции страны в этом году ухудшились, и она опустилась с 59 на 77 место в рейтинге.



Скриншот Fraserinstitute

Достаточно долгое время одной из наиболее экономически несвободных стран мира считалась Россия. Однако в 2004 году ситуация несколько улучшилась и РФ поднялась на 89 место в рейтинге, где и остается до сих пор.

Настоящим образцовым примером среди постсоветских стран называют Эстонию. Государство находится в группе наиболее экономически свободных стран с 2000 года. Такой успех Эстонии объясняется результатом удачных либеральных реформ, проведенных в 90-х годах.