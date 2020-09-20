Курс биткоина и драгоценных металлов, таких как золото и серебро, обвалится после создания вакцины от коронавируса. Такой прогноз представил известный экономист и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки на своей странице в Twitter.

Финансист советует использовать такое падение курса криптовалют и металлов для покупки биткоинов, как одного из лучших инвестиционных активов, пишет РБК.

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Лучшая долгосрочная инвестиция

По мнению Кийосаки, обвал цифровых активов и стоимости драгоценных металлов может стать хорошей возможностью для того, чтобы вложить деньги в эти активы. Эксперт считает, что это станет лучшей долгосрочной инвестицией, которая позволит защитить капитал от экономических проблем в США, которые возникли в результате пандемии коронавируса. Кроме того, Соединенные Штаты имеют достаточно высокий размер госдолга, что тоже может повлиять на состояние населения.

Что станет, когда вакцина будет разработана? Золото, серебро, биткоин упадут. Это возможность для их покупки. Настоящая проблема не в пандемии. Реальная проблема – это огромный долг США, который вырос до 28 трлн долларов. Золото, серебро, биткоины – лучшие долгосрочные инвестиции,

– объяснил Роберт Кийосаки.

What happens when vaccine is proven? Gold silver Bitcoin will CRASH. Buying opportunity. Real problem NOT Pandemic. Real problem massive US debt. US Bankrupt. $28 T balance sheet debt. $120 T off balance sheet social obligations. Gold silver Bitcoin best investments long term. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 15, 2020

Ослабление позиции доллара

Как только Соединенные Штаты столкнулись с пандемией коронавируса, власти страны выбрали политику стимулирования экономики путем эмиссии дополнительной денежной массы. Однако такие решения могут привести к обесцениванию американского доллара. Поэтому биткоины, по мнению Кийосаки, во время кризиса считают защитными активами.

Аналитик Вилли Ву отметил, что в 2020 году крупные инвесторы, владеющие капиталом размером от 1000 до 10000 биткоинов, покупали криптовалюту параллельно росту денежной массы в США.

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Предыдущие прогнозы Кийосаки

Кийосаки не первый призывает вкладывать деньги в криптовалюту и драгоценные металлы. В феврале этого года финансист прогнозирует рост цены биткоина до 75000 долларов за одну единицу актива в течение следующих трех лет. Также Кийосаки назвал Федеральную резервную систему США "некомпетентною", отметив, что она убивает экономику страны.