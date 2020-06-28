Россия намерена пробурить тысячи новых нефтяных скважин и не вводить их в эксплуатацию, то есть оставить незаконченными. Такой шаг может помочь стране восстановить нефтедобычу, когда спрос на сырье стабилизируется от последствий пандемии коронавируса.

РФ планирует использовать опыт других производителей, которые добывают сланцевую нефть в США, пишет "Новое Время" с ссылкой на иностранные СМИ. Как правило, такие производители готовят основу для добычи, то есть бурят скважины, однако не вводят их в эксплуатацию до тех пор, пока цена на сырье не достигнет соответствующего уровня.

Согласно договору ОПЕК+ Россия вынуждена снизить объемы добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, часть скважин может быть потеряна навсегда.

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Как в России планируют поддерживать нефтяную индустрию

Из-за низких цен на нефть российские нефтепроизводители не добывают достаточно сырья. Дешевая нефть не является стимулом для того, чтобы нарастить объемы ее добычи. В результате российские власти планируют стимулировать бурения нефти посредством предоставления нефтекомпаниям льготных кредитов.

Кроме того, предусматривается создание специального фонда незаконченных скважин, на который будет выделено 400 млрд рублей. Автором этой идеи является заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, ранее работавший нефтегазовым аналитиком американского инвестиционного банка Morgan Stanley. Сам Сорокин отметил, что поддержка индустрии нефтедобычи в условиях низкого спроса на сырье поможет сохранить кадры и потенциал рынка.

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Подробно о специальном фонде нефтяного рынка РФ

По словам директора по разведке и добыче нефти и газа VYGON Consulting Сергея Клубкова, план поддержки нефтяной индустрии на 400 млрд рублей позволит пробурить около 3 тысяч скважин. Сам министр энергетики России Александр Новак заявил, что компании будут бурить скважины в течение двух лет до окончания сделки ОПЕК+, срок действия которого истекает в апреле 2022 года.

Участники нефтяного рынка России считают, что спрос на нефть в будущем не сможет вернуться к уровню, зафиксированному до начала коронавируса. Представители индустрии утверждают, что в условиях пандемии нефть не нужна в таком объеме и в дальнейшем не понадобится больше.

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