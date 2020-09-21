Российский рубль обвалился до почти 5-летнего минимума: какой курс сейчас
Курс рубля на фоне коронакризы опустился до самого низкого уровня за 4,5 года относительно евро. Какой курс сейчас и что на него влияет, читайте на Финансы 24.
Рубль упал из-за цен на нефть, которые резко упали и низкий спрос на российские активы, пишет Reuters.
Актуально Доллар продолжает расти: насколько подешевеет гривна на этой неделе
Почему рубль упал
Угроза нового локдауну через коронавирус в некоторых европейских странах в добавку к геополитическим рискам, связанным с кризисом в соседней Беларуси, и подозрением на отравление кремлевского критика Алексея Навального, подавляет спрос на рубль и российские акции.
Курс рубля
- Курс рубля снизился до уровня 90,4 к евро, что является самым слабым уровнем с февраля 2016 года.
- Рубль опустился до 76,55 по сравнению с долларом является пятимесячным минимумом.
В начале 2020 года рубль был на уровне 70 против евро и 61 относительно доллара.
Россия не имеет иммунитета к глобальной коррекции,
– отмечают аналитики Альфа-Банка.
В то же время они добавляют, что на этой неделе спрос на некоторые российские активы может восстановиться, поскольку американские рынки становятся изменчивыми из-за приближения президентских выборов в США.
Что происходит на рынке нефти
Цены на нефть резко упали из-за возможного возобновления добычи из Ливии. Прирост случаев коронавируса также добавил беспокойство мировому спросу на нефть.
Нефть марки Brent, которая является мировым показателем основного российского экспорта, снизилась на 4,1% и ее цена составила 41,39 доллара за баррель.
К теме Коронавирус в Европе прогрессирует: как на это реагируют мировые фондовые рынки
Что происходит на фондовых рынках России
- Долларовый индекс РТС достиг самой низкой отметки с 22 мая, снизившись на 3,8% до 1182,0 пункта.
- Российский индекс MOEX был на 2,9% ниже – 2 865,3 пункта.
- Акции крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" упали на 4%.