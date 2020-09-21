Курс рубля на фоне коронакризы опустился до самого низкого уровня за 4,5 года относительно евро. Какой курс сейчас и что на него влияет, читайте на Финансы 24.

Рубль упал из-за цен на нефть, которые резко упали и низкий спрос на российские активы, пишет Reuters.

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Почему рубль упал

Угроза нового локдауну через коронавирус в некоторых европейских странах в добавку к геополитическим рискам, связанным с кризисом в соседней Беларуси, и подозрением на отравление кремлевского критика Алексея Навального, подавляет спрос на рубль и российские акции.

Курс рубля

Курс рубля снизился до уровня 90,4 к евро, что является самым слабым уровнем с февраля 2016 года.

Рубль опустился до 76,55 по сравнению с долларом является пятимесячным минимумом.

В начале 2020 года рубль был на уровне 70 против евро и 61 относительно доллара.

Россия не имеет иммунитета к глобальной коррекции,

– отмечают аналитики Альфа-Банка.

В то же время они добавляют, что на этой неделе спрос на некоторые российские активы может восстановиться, поскольку американские рынки становятся изменчивыми из-за приближения президентских выборов в США.

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть резко упали из-за возможного возобновления добычи из Ливии. Прирост случаев коронавируса также добавил беспокойство мировому спросу на нефть.

Нефть марки Brent, которая является мировым показателем основного российского экспорта, снизилась на 4,1% и ее цена составила 41,39 доллара за баррель.

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