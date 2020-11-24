Рубль стал одной из самых слабых валют, потеряв около 19% по отношению к доллару с начала 2020 года. Эксперты швейцарского банка Credit Suisse рассказали, почему русская нацвалюта так сильно упала и спрогнозировали ее перспективы.

Динамика курса рубля стала главным разочарованием года для экономики России, пишет РБК со ссылкой на слова аналитиков банка Credit Suisse. Эксперты отметили, что российская национальная валюта оказалась самой слабой среди валют-аналогов. Не спасли ее ни стабильный профицит по счетам текущих операций, ни валютные интервенции Центробанка России.

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Почему рубль ослаб: главные причины

Отток капитала

В РФ усилился вывод средств через повторный пересмотр соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, среди которых есть и Кипр. В результате увеличится эффективная ставка налога на операции с дивидендами и кредитам в нацвалюте, которые проходят через оффшорные структуры.

Изменение структуры сбережений в домохозяйствах

Банк России отменил отток средств с банковских депозитов на брокерские счета. Согласно данным Национальной ассоциации участников фондового рынка, все больше людей готовы вкладывать деньги именно в акции иностранных компаний и еврооблигации, чем хранить их в рублях. Кроме того, в первом полугодии 2020 года вырос спрос на иностранные валюты со стороны российских домохозяйств - показатель поднялся на 1,5-2 миллиарда долларов.

Геополитический фактор

Со середины августа рубль торгуется в неблагоприятных геополитических условиях через ряд событий:

выборы президента в Беларуси;

отравление политика-оппозиционера Алексея Навального;

неопределенность результатов президентских выборов в США;

война в Карабахе.

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Что будет с курсом рубля: прогнозы

Аналитики банка все же считают, что рубль недооценен по фундаментальным показателям (экономический рост, реальные процентные ставки и т.д.). Они считают, что у российской нацвалюты есть потенциал для усиления собственных позиции относительно иностранных валют к концу 2020 года.

Как утверждают эксперты, большинство факторов, по которым курс рубля просел в этом году, являются временными. Поэтому, если в геополитическом направлении не возникнут какие-либо "сюрпризы", стоит ожидать роста цены нацвалюты РФ в диапазоне 70-72 рублей за доллар, прогнозируют в Credit Suisse.

Результаты опроса аналитиков валютного рынка сервисом Refinitiv свидетельствуют, что курс доллара до конца 2020 года составит около 76 рублей. Однако через три месяца американскую валюту ждет падение до 73,5 рубля, а через полгода – до 71,6 рубля.