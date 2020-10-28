В Саудовской Аравии считают, что в дальнейшем цены и спрос на нефть восстанавливаться, а такой ситуации как была весной – уже не будет. Действительно ли худшее уже позади, читайте на Финансы 24.

О том, что рынок нефти уже пережил свои худшие времена заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, сообщает OilPrice.com.

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Мы все еще бдительны. Однако я думаю, что многое изменилось в ситуации, в которой мы находились в апреле-мае и тем, где мы сейчас,

– добавил бен Салман.

Аналитики издания подвергают сомнению слова министра, утверждая, что ни спрос, ни цены существенно не улучшились.

Почему спрос не улучшится

Китай – крупнейший в мире импортер нефти. Однако страна в дальнейшем будет покупать меньше нефти. Все потому, что когда цены были рекордно низкие, Китай купил нефть в дополнительных объемах, и теперь не потребует так много.

Что происходит на американском рынке

Добыча нефти в США все время падает. Сейчас страна добывает 9,9 миллиона баррелей в сутки, а это на 3,2 миллиона меньше, чем в апреле. Но даже несмотря на такие меры по сокращению добычи, запасы все равно слишком высокие – на 10% выше, чем в среднем за последние 5 лет.