Определена самая нестабильная валюта 2020 года: деньги какой страны "отличились"
Во вторник, 3 ноября, курс турецкой нацвалюты рекордно упал – до 8,49 лиры за доллар. А в октябре в стране стремительно вырос уровень инфляции.
В результате информационное агентство Bloomberg отнесло турецкую лиру к наиболее проигрышных валют развивающихся рынков. В октябре потребительские цены в Турции увеличились на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Почему курс лиры упал
Значительным катализатором для ослабления национальной валюты Турции стало решение центрального банка страны, принятое в прошлом месяце, оставить без изменений базовую процентную ставку РЕПО. В то же время, финансовый регулятор и дальше согласовал меры, способствующие повышению стоимости заимствований. Однако эти решения центробанк страны уже принимал скрыто.
Негативное влияние на курс лиры оказала и вероятная победа на выборах США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. В частности, предполагается, что он займет более жесткую позицию в отношении Турции, чем нынешний президент Дональд Трамп. Здесь речь идет о покупке Турцией российских систем противоракетной обороны.
Кроме того, положение турецкой лиры ухудшает и ряд других факторов, основными из которых являются:
- сокращение валютных резервов страны;
- усиление геополитической напряженности;
- ухудшение ситуации с коронавируса.
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Падение нацвалют на развивающихся рынках: предыстория
- В мае 2019 курс турецкой лиры рекордно снизился по отношению к американскому доллару – упал до 7,3 лиры за доллар. В результате правительство Турции запретило банкам Citigroup, BNP Paribas и UBS проводить платежные операции в лирах.
- В начале 2020 года, в январе, самой слабой валютой по версии Bloomberg был аргентинский песо. Тогда курс валюты опустился до 80,4 песо за доллар США.
- В июне 2020 Bloomberg причислил к категории слабых валют Азии индийскую рупию. Стоимость этой валюты упала за полгода на 5,6% по отношению к американскому доллару.
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