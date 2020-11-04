Во вторник, 3 ноября, курс турецкой нацвалюты рекордно упал – до 8,49 лиры за доллар. А в октябре в стране стремительно вырос уровень инфляции.

В результате информационное агентство Bloomberg отнесло турецкую лиру к наиболее проигрышных валют развивающихся рынков. В октябре потребительские цены в Турции увеличились на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Почему курс лиры упал

Значительным катализатором для ослабления национальной валюты Турции стало решение центрального банка страны, принятое в прошлом месяце, оставить без изменений базовую процентную ставку РЕПО. В то же время, финансовый регулятор и дальше согласовал меры, способствующие повышению стоимости заимствований. Однако эти решения центробанк страны уже принимал скрыто.

Негативное влияние на курс лиры оказала и вероятная победа на выборах США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. В частности, предполагается, что он займет более жесткую позицию в отношении Турции, чем нынешний президент Дональд Трамп. Здесь речь идет о покупке Турцией российских систем противоракетной обороны.

Кроме того, положение турецкой лиры ухудшает и ряд других факторов, основными из которых являются:

сокращение валютных резервов страны;

усиление геополитической напряженности;

ухудшение ситуации с коронавируса.

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