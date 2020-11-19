Два европейских города и один азиатский разделили первое место в рейтинге городов, проживание в которых обходится дорого. Киев оказался на 101 позиции. Украинская столица попала в десятку городов, которые продемонстрировали самое большое падение в рейтинге.

Итак, самыми дорогими городами мира стали Цюрих, Париж и Гонконг, о чем сообщает BBC со ссылкой на обновленный отчет отчет Economist Intelligence Unit (EUI). Все три города получили индекс 103 балла. Если Гонконг занимал первую строчку и в индексе 2019 года, то Цюрих и Париж поднялись на четыре позиции.

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Десять самых дорогих городов мира в 2020 году

Цюрих, Швейцария (+4 позиции в рейтинге). Париж, Франция (4). Гонконг. Сингапур (-3 позиции в рейтинге). Тель-Авив, Израиль (2). Осака, Япония (-4). Женева, Швейцария (3). Нью-Йорк, США (3). Копенгаген, Дания (2). Лос-Анджелес, США (1).

Украинская столица – Киев – заняла 101 место из 132 городов мира, набрав всего 53 баллов и оказавшись в десятке городов, что показали самое большое падение в рейтинге – минус 15 строк со снижением индекса на 5 пунктов.

Как изменились показатели рейтинга

Больше всего подешевела стоимость приживаемость в Рейкьявике (Исландия), опустившийся сразу на 27 позиций – до 56 места.

(Исландия), опустившийся сразу на 27 позиций – до 56 места. Также в пятерке – Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (оба Бразилия), которіе разделили 119 позицию и опустились на 23 строки.

Бангкок (Таиланд) – 46 место и минус 20 позиций, а также Москва (Россия) – 106 место и минус 20 позиций.

Самые дешевые города мира 2020

133 место – Дамаск, Сирия.

132 место – Ташкент, Узбекистан.

130 место – Лусака, Замбия.

130 место – Каракас, Венесуэла.

129 место – Алматы, Казахстан.

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Рейтинг стоимости жизни EUI: что о нем известно

Всемирный рейтинг стоимости жизни EIU составляют два раза в год. В ходе исследования сравниваются более 400 индивидуальных цен на 138 товаров и услуг в более 130 городах мира. В этом году на позиции в рейтинге существенно повлияла пандемия COVID-19.

На движение позиций города в рейтинге ощутимо влияют изменения обменного курса местной валюты по отношению к доллару, ведь города сравниваются с индексом Нью-Йорка, который является базовым городом. Также влияние на позиции в рейтинге были проблемы с цепочкой поставок, когда нехватка товаров, таких как туалетная бумага или макаронные изделия, стала причиной роста цен в некоторых категориях.

В некоторых городах к изменению цен привели действия правительства. Некоторые страны – например, Аргентина – ввели контроль над ценами на фоне высокого спроса из-за паники покупателей. Другие повысили налоги, чтобы компенсировать дефицит доходов. Например, падение цен на нефть привело к тому, что правительство Саудовской Аравии повысило налог на добавленную стоимость (НДС) с 5% до 15% с июля 2020 года.

Во многих странах произошло резкое падение доходов, несмотря на государственную поддержку. Потребители отреагировали сокращением расходов в пользу накопления запасов на "черный день".

Изменения в образе жизни, вызванные пандемией, также повлияли на цены, ведь покупатели, оставшиеся дома, теперь имеют новый взгляд на товары и услуги, которые они считают необходимыми.