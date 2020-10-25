Украинская гривна всегда была слабее американского доллара и с годами этот отрыв только увеличивался. Но есть валюты за единицу которых можно получить даже несколько долларов.

Пандемия коронавируса пошатнуло экономику и стабильность некоторых валют. Однако восьмерка лидеров среди валют осталась неизменной. Какие валюты обошли доллар в цене, читайте на Финансы 24.

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1. Кувейтский динар (3,27 доллара)

Вопреки небольшим размерам Кувейта, он экспортирует значительное количество нефти на мировой рынок. На самом деле более 80% дохода этой очень богатой страны поступает от нефтяной промышленности.

2. Бахрейнский динар (2,65 доллара)

Подобно Кувейта, Бахрейн – это небольшая страна Персидского залива, и крупнейшим источником дохода является экспорт нефтепродуктов.

3. Оманский риал (2,60 доллара)

Оман – еще один крупный экспортер нефтяных ресурсов. Интересно, что покупательная способность этой валюты настолько высока, что оманскому правительству пришлось выпустить банкноты четверть риала и пол риала.

4. Иорданский динар (1,41 доллара)

В отличие от трех вышеупомянутых стран, Иордания не является экспортером нефти или нефтепродуктов. Так как она попала в этот список? Есть одна простая причина прочности иорданского динара – он привязан к доллару США вот уже 20 лет.

5. Фунт стерлингов (1,30 доллара)

Фунт стерлингов является официальной валютой Великобритании и многих ее коронных зависимостей и заморских территорий. Многие из этих территорий (например, Гернси и Гибралтар) выпускают собственные версии валюты, но все еще оцениваются английском валютой в соотношении 1: 1.

6. Доллар Каймановых островов (1,20 доллара)

Каймановы острова имеют прочную валюту, поскольку это налоговое убежище и один из пяти крупнейших оффшорных финансовых центров в мире. Это островное государство предоставляет оффшорные банковские лицензии сотням банков, хедж-фондам и страховым компаниям.

7. Евро (1,18 доллара)

Евро является официальной валютой Европейского Союза и второй по величине резервной валютой в мире. Учитывая то, что в ЕС некоторые из наиболее экономически развитых стран мира, неудивительно, что евро является таким сильным.

8. Швейцарский франк (1,10 доллара)

Швейцария является одной из самых богатых и самых стабильных стран мира. Ее обоснована монетарная политика и низкий уровень долга сделали швейцарский франк валютой "безопасного убежища".