Торговля на финансовых рынках – один из самых прибыльных способов заработка. Это подтверждают примеры многих трейдеров, которые достигли успеха, благодаря использованию всех возможностей рынка.

Узнайте, как крупным трейдерам удалось заработать свое состояние и что нужно, чтобы повторить их успех. О выгодных возможностях финансового рынка, которые позволят не только сохранить сбережения, но и приумножать их – рассказывают Финансы24.

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Грамотный стратег

Одним из самых успешных трейдеров справедливо назвать именно Ларри Вильямса, который заработал свое состояние в далеких 60-х. Этот человек всего достиг самостоятельно, начав карьеру с работы на нефтеперерабатывающем заводе, затем поработав корректором и издателем собственной газеты.

В процессе подготовки статей он заинтересовался торговлей на финансовых рынках. Разработав собственную инвестиционную стратегию, в дальнейшем он смог стать миллионером, и на чемпионате Робинсона по торговле производными финансовыми инструментами всего за один год превратил 10000 долларов почти в 1,2 миллиона долларов.



Ларри Вильямс / Фото worldcdn.net

Гений теханализа

Еще одним успешным трейдером является Джон Боллинджер. Он получил мировую славу благодаря тому, что использовал в торговле технический анализ. Боллинджер начинал свою карьеру с работы журналистом, во время которой заинтересовался финансовыми рынками и впоследствии переквалифицировался в аналитика.

Самая известная его разработка называется "канал Боллинджера". Сегодня он возглавляет собственную финансовую компанию, а аналитика размещается в свободном доступе.



Джон Боллинджер / Фото Azcoinnews

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Величайший инвестор

Ну и, конечно, всемирно известный один из "лучших инвесторов всех времен" – Уоррен Баффет. Его состояние на сегодня оцениваются на уровне 100 миллиардов долларов.

В процессе инвестирования он придерживается оригинальной теории и считает, что прогнозировать поведение рынка бессмысленно. Достичь долговременного успеха, по мнению Баффета, можно только соблюдая определенные принципы, проявляя при этом терпение и бережливость.



Уоррен Баффет / Фото Flickr

Как достичь успеха в трейдинге?

Сегодня, благодаря современным технологиям, которые обеспечивают быстрый и простой доступ к трейдингу, наличию удобных торговых терминалов и инструментов для анализа рынка, а также отсутствию необходимости в большом стартовом капитале, заработок на финансовых рынках стал доступен каждому. Чтобы получать прибыль достаточно выбрать соответствующую торговую платформу, которая предоставит все необходимые инструменты для заработка.

Одной из таких площадок является Libertex, которая открывает доступ к более 250 финансовых инструментов. Кроме этого, в приложении Libertex есть все необходимые инструменты для анализа рынка, а также возможность использовать уникальную функцию – мультипликатор, благодаря которому вы можете в разы увеличить собственную прибыль от трейдинга.