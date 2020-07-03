За время пандемии капитализация рынка криптовалюты удвоилось. Какие криптовалюты дали больше прибыли инвесторам читайте на Финансы 24.

Пока ВВП стран падал, а крупные компании объявляли о банкротстве, некоторые криптовалюты показали крайне высокую доходность, пишет "Минфин".

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Капитализация рынка стремительно растет

За последние 3,5 месяца капитализация рынка криптовалюта удвоилось: в середине марта она составляла 126 миллиардов долларов, теперь совокупная стоимость всех криптовалюта превышает 263 миллиардов долларов. Однако некоторые монеты показали в разы более высокую доходность.

Самые прибыльные криптовалюты

9. Ripple

Купив в марте Ripple на 100 долларов, сейчас вы бы получили 134 доллара. Курс составлял 0,132 за доллар, а теперь – 0,177.

8. Litecoin

В середине марта 2020 Litecoin торговался на уровне 25,57. В начале июля цена монеты составляет около 41,66 доллара. Вложения 100 долларов принесло бы 63 доллара прибыли и увеличило депозит до 163 долларов.

7. Ethereum

3,5 месяца назад цена Ethereum опустилась до 110 долларов. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне 230 долларов. Вложенные в ETH в середине марта 100 долларов сейчас превратились бы в 209 долларов.

6. Биткойн

13 марта 2020 курс биткоины опустился до 3 800 долларов, а сейчас составляет 9 240 долларов. Вложив в криптовалюта 100 долларов тогда, сейчас можно было бы увеличить их до 243 долларов.

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5. Chainlink

Курс Chainlink, которой опустился до 1,51 доллара в марте, сейчас достиг 4,89 доллара. На ней можно было заработать около 223%, или превратить 100 долларов на 323.

4. Crypto.com Coin

Цена сертификата Crypto.com Coin составила 0,026 доллара. Сейчас она достигла 0,125 доллара. Купив тогда CRO на 100, вы бы увеличили депозит до 481 доллар.

3. Kyber Network

13 марта 2020 цена токена Kyber Network опустилась до 0,31 доллара, сейчас она превышает 1,51 доллара. Те, кто успел вовремя приобрести этот актив, получили прибыль в 387%, то есть, превратили 100 долларов в 487.

2. Synthetix Network Token

3,5 месяца назад его курс составил около 0,30 доллара. В июле 2020 он превысил 2,32 доллара. Альткоин подорожал на 673%. Это означает, что можно было заработать 673 доллара, вовремя вложив в монету 100 долларов и получить 773 доллара депозита.

1. Aave

Наиболее прибыльным токеном стал Aave. В середине марта 2020 он торговался на уровне в 0,016 доллара. Сейчас его можно продать за среднерыночным курсом в 0,148 доллара. Доходность составляет 825%. Это означает, что вложенные 100 долларов в монету за 3,5 месяца можно было превратить в 925.