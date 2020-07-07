Саудовская Аравия угрожает новой ценовой войной на рынке нефти: что не устраивает королевство
Саудовская Аравия может начать еще одну ценовую войну на рынке нефти. Это произойдет в случае, если участники группы ОПЕК+ не компенсируют те объемы добычи, которые они не выполнили в рамках соглашения стран-экспортеров нефти и их союзников, среди которых Россия.
Об этом сообщает Finance.ua с ссылкой на Агентство нефтегазовой информации и источники организации.
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Что известно о намерениях Эр-Рияда
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выдвинул ультиматум, обратившись к Анголе и Нигерии представить их подробные планы дополнительных объемов снижения добычи нефти. Это сможет компенсировать не выполненные ими обязательства в первые месяцы действия соглашения ОПЕК+.
Ценовая война между Россией и Саудовской Аравией
Напомним, в этом году Саудовская Аравия уже вела ценовую войну с Россией. Это произошло после того, как во время заседания ОПЕК+ РФ не поддержала предложение королевства сократить объемы добычи нефти, чтобы восстановить спрос на сырье, который рекордно упал из-за пандемии коронавируса.
В результате Саудовская Аравия снизила цены на нефть и еще оказывала скидку странам на покупку сырья. В США стоимость нефти снизилась на 25%, достигнув самого низкого уровня с 2016 года. Это, в свою очередь, заставило Саудовскую Аравию, Ирак, Нигерию и другие нефтедобывающие страны задуматься о сокращении бюджета, а производители нефти в США начали сокращать расходы.
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Что нужно знать о договоренности ОПЕК+
- В начале марта, цены на нефть упали сразу на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о снижении объемов добычи для восстановления роста спроса на сырье.
- Однако 12 апреля группа ОПЕК+ все же договорилась с 1 мая сократить добычу. Так, согласно договору, предполагалось снизить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение мая-июня; с июля и до конца 2020 года – на 7,7 миллиона баррелей в сутки с января 2021 года и до мая 2022 года – на 5,7 миллиона баррелей в сутки.
- 6 июня страны ОПЕК+ снова собрались для обсуждения продления действия соглашения о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки еще на один месяц – июль. Им удалось достичь договоренности, в результате чего Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты резко увеличили цены на экспортные поставки нефти в июле.