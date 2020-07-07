Саудовская Аравия может начать еще одну ценовую войну на рынке нефти. Это произойдет в случае, если участники группы ОПЕК+ не компенсируют те объемы добычи, которые они не выполнили в рамках соглашения стран-экспортеров нефти и их союзников, среди которых Россия.

Об этом сообщает Finance.ua с ссылкой на Агентство нефтегазовой информации и источники организации.

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Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выдвинул ультиматум, обратившись к Анголе и Нигерии представить их подробные планы дополнительных объемов снижения добычи нефти. Это сможет компенсировать не выполненные ими обязательства в первые месяцы действия соглашения ОПЕК+.

Такая позиция Саудовской Аравии, которая является неформальным лидером организации ОПЕК, может вызвать новые проблемы как среди членов группы стран-экспортеров нефти, так и на мировом рынке.

Ценовая война между Россией и Саудовской Аравией

Напомним, в этом году Саудовская Аравия уже вела ценовую войну с Россией. Это произошло после того, как во время заседания ОПЕК+ РФ не поддержала предложение королевства сократить объемы добычи нефти, чтобы восстановить спрос на сырье, который рекордно упал из-за пандемии коронавируса.

В результате Саудовская Аравия снизила цены на нефть и еще оказывала скидку странам на покупку сырья. В США стоимость нефти снизилась на 25%, достигнув самого низкого уровня с 2016 года. Это, в свою очередь, заставило Саудовскую Аравию, Ирак, Нигерию и другие нефтедобывающие страны задуматься о сокращении бюджета, а производители нефти в США начали сокращать расходы.

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