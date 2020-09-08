Французское подразделение сервиса доставки еды Just Eat начало принимать биткоин-платежи. Платформа наладила сотрудничество с 15 тысячами ресторанов по всей стране, поэтому заказ еды из таких заведений можно оплачивать криптовалютой.

Возможность расчета за доставку еды биткоинами Just Eat реализовал при поддержке поставщика криптовалютных платежей Bitpay, пишет Decrypt.

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Как оплатить заказ биткоинами

По информации на сайте Just Eat, при оплате доставки еды криптовалюта комиссия не начисляется. А чтобы осуществить транзакцию, сначала пользователю нужно создать цифровой кошелек, загрузив специальное программное обеспечение или приложение.

Биткоин-платежи будут рассчитываться с учетом текущего курса криптовалюта, который принимает Bitpay.

Однако, если по определенной причине платеж будет отменен, клиент получит деньги за заказ уже в евро, а вернутся они на его банковский счет, а не на криптокошелек.

При осуществлении первоначального платежа, биткоин уже конвертируется в евро. Таким образом, курс, установленный на момент оплаты, будет применяться и для возврата денег,

– отмечают в Just Eat France.

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Какие компании принимают биткоин-платежи

Биткоин все чаще принимают для оплаты различных товаров и услуг. Например, в мае канадский маркетплейс Shopify начал сотрудничать с криптосервисом CoinPayments. Поэтому компании, которые зарабатывают на платформе электронной коммерции, могут принимать криптовалютные платежи.

По данным опроса Hartford Steam Boiler, результаты которого были опубликованы в начале 2020 года, треть представителей малого и среднего бизнеса в США принимают криптовалюту за свои товары или услуги.