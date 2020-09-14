Швеция может стать первой страной, которая полностью откажется от использования наличных денег. Это связано с рядом "скрытых рисков", которые несут в себе наличные средства.

По информации Bloomberg, скандинавская страна продемонстрировала самый низкий в мире показатель оборота наличных (данные за 2018 – самые свежие из доступных). В частности, на наличные средства приходилось 1,3% ВВП Швеции. Например, такой показатель в США за 2018 составил 8,2%, а еврозоны – 10,9%.

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Проблемы связанные с цифровыми транзакциями

Председатель центрального банка Швеции Стефан Ингвес отметил, что некоторые молодые шведы даже не представляют, как выглядят наличные. Несмотря на это, полный переход на цифровые платежные операции связан с рядом проблем.

Например, пока неизвестно, как будет решаться вопрос, если возникнет масштабный сбой в работе цифровых сетей , а наличности, заранее накопленной, для возвращении к старой системе не будет.

, а наличности, заранее накопленной, для возвращении к старой системе не будет. Также стоит помнить и о высоких рисках кибератак. В Bloomberg отмечают, что именно кибератаки могут принести больше вреда, чем классические ограбления банков.

Контакт с деньгами сводится к минимуму

Стефан Ингвес не отрицает, что Швеции нужно всегда иметь наличный запас на случай, если "выключится свет" и цифровые сети не смогут полноценно работать. Однако в реалиях пандемии коронавируса люди начали воспринимать контакт с деньгами как риск для собственного здоровья.

Поэтому сегодня наличные в Швеции менее популярны, чем когда-либо прежде. Шведы пытаются по максимуму использовать безналичную оплату.

По данным местного онлайн-банка Klarna, до начала пандемии его клиенты использовали бесконтактную оплату в 63% случаев, а сегодня этот показатель увеличился до 73%.

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По словам одного из представителей Klarna, люди не хотят лишний раз прикасаться к монетам, купюрам, или нажимать на кнопки банкомата, чтобы снять наличные. Пандемия коронавируса только усилила эту тенденцию.

Еще одно интересное изменение в Швеции, которое начало действовать в условиях пандемии – деньги на карманные расходы, которые обычно получают дети от родителей, тоже могут перейти в цифру. Например, крупнейший банк страны Svenska Handelsbanken уже предлагает специальную "цифровую копилку", которая позволяет детям управлять своими финансами со смартфона.