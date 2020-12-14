Все больше стран задумываются о переходе на цифровую валюту, среди которых и Швеция. В 2021 году там изучать все риски и возможности, чтобы в 2022 году начать ее внедрять.

Министр финансовых рынков Пер Болунд заявил, что изучение внедрения цифровой валюты, которое начали 11 грудня, должны завершить до конца ноября 2022 года.

Анна Кинберг Батра, бывшая глава финансового комитета Riksbank, будет вести это исследование, сообщает Bloomberg.

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Этот шаг еще раз подтвердит, что Швеция – самое безналичное общество мира.

Швеция является одной из первых стран мира, которая рассматривала возможность введения цифровой валюты. Центральный банк уже проводит пилотный проект с Accenture Plc по внедрению электронной кроны на основе той же технологии блокчейну, которая лежит в основе биткоина.

В октябре губернатор Штефан Ингвес заявил, что любое решение о выпуске электронной кроны нужно принимать на политическом уровне.

Пер Болунд подчеркнул важность безопасности и доступности цифровых рынков.

В зависимости от того, как разработана цифровая валюта и какие технологии используются, это может иметь большие последствия для всей финансовой системы,

– сказал министр.

В октябре Riksbank подсчитал, что использование наличных в Швеции упало до самого низкого уровня, поскольку пандемия ускоряет переход от банкнот и монет. По данным исследования банка, в Швеции менее 10% всех платежей осуществляется наличными.

Банк международных расчетов еще в 2018 году подсчитал, что Швеция является наиболее безналичным обществом в мире.