Власти кантона Цуг, что в Швейцарии, теперь принимают криптовалюту для уплаты налогов. Детали читайте на Финансы 24.

Кто будет платить налоги в криптовалюте

Кантон, который заслужил название "криптодолины" за положительное отношение к криптовалюте, позволил гражданам платить налоги в биткойне (Bitcoin) и эфире (Ethereum), об этом сообщает Cointelegraph.

Уплата налогов с помощью криптовалюты будет доступна как компаниям, так и частным лицам на сумму до 100 000 швейцарских франков (109 670 долларов США).

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Криптодолина

В регионе проживает примерно 127 000 человек. Ранее местные власти позволяли им платить криптовалютой за отдельные государственные услуги. Поэтому для жителей это не в новинку.

Уплата налогов в криптовалюте стала возможна благодаря сотрудничеству власти и Bitcoin Suisse AG, чей основатель Никлас Николайсен заявил, что криптовалюта стала мейнстримом. Пандемия лишь акцентировала на том, что криптовалюта – это надежный инструмент, который с нами надолго.

Правда, пандемия все же навредила бизнесу, связанному с криптовалютой. В частности, недавно власти кантона Цуг просили федеральное правительство о финансовой помощи в размере 100 миллионов франков для местного криптовалютного бизнеса. Но им отказали.