Около 2,6 млн британцев хотя бы раз в жизни покупали криптовалюту. На сегодня количество активных трейдеров в Великобритании растет.

Об этом сообщает Cointelegraph с ссылкой на опрос, проведенный Управлением по финансовому контролю Великобритании (FCA).

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Криптовалютные накопления британцев: что известно

На сегодня около 1,9 млн британцев владеют криптовалютами .

. 75% респондентов хранят криптовалюты на сумму не менее 1000 фунтов стерлингов.

на сумму не менее 1000 фунтов стерлингов. В 2019 году количество жителей Великобритании, которые когда-либо покупали цифровые активы, составило 1,5 млн человек .

. В 2020 году число британцев, которые хотя бы один раз покупали криптовалюты, достигло 2,6 млн человек.

Насколько британцы осознают все риски, связанные с цифровыми валютами

В FCA также отметили высокий уровень технической осведомленности владельцев криптовалют. В частности, большинство из них осознает риски цифровых активов, связанные с мошенничеством и высокой волатильностью виртуальных денег.

Кроме того, некоторые пользователи понимают и могут объяснить, что такое блокчейн-технология.

Несмотря на такие оптимистичные результаты, все же 11% участников опроса ошибочно считают, что их криптоактивы находятся в полной безопасности. Ведь криптосервисы, где хранятся виртуальные деньги, не всегда максимально защищены.

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Где британцы покупают криптовалюты и как относятся к ним

Согласно опросу FCA, 83% респондентов покупали криптовалюту на зарубежных торговых площадках и только 5% пользуются отечественными биржами.

Большинство британцев рассматривает покупку цифровых активов как азартную игру, благодаря которой они могут как накопить дополнительные средства, так и легко потерять их. Большинство пользователей четко осознает все риски процесса покупки криптовалют.

Как рекламные объявления о криптовалютах влияют на решение британцев

45% респондентов заявили, что часто видят рекламные объявления о цифровых активах.

35% считают, что реклама повышает вероятность покупки криптовалюты.

16% участников опроса утверждают, что они покупали цифровые валюты под влиянием рекламных объявлений.

В FCA также отметили активное взаимодействие с правительством Великобритании и Банком Англии, чтобы защитить пользователей от рисков, связанных с криптоиндустрией. В то же время, ни регуляторы, ни власти страны не будут препятствовать развитию инновационных технологий, среди которых и блокчейн.





Криптовалютные накопления британцев / Инфографика Cointelegraph