Как британцы относятся к криптовалютам и насколько часто их покупают: интересное исследование
Около 2,6 млн британцев хотя бы раз в жизни покупали криптовалюту. На сегодня количество активных трейдеров в Великобритании растет.
Об этом сообщает Cointelegraph с ссылкой на опрос, проведенный Управлением по финансовому контролю Великобритании (FCA).
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Криптовалютные накопления британцев: что известно
- На сегодня около 1,9 млн британцев владеют криптовалютами.
- 75% респондентов хранят криптовалюты на сумму не менее 1000 фунтов стерлингов.
- В 2019 году количество жителей Великобритании, которые когда-либо покупали цифровые активы, составило 1,5 млн человек.
- В 2020 году число британцев, которые хотя бы один раз покупали криптовалюты, достигло 2,6 млн человек.
Насколько британцы осознают все риски, связанные с цифровыми валютами
В FCA также отметили высокий уровень технической осведомленности владельцев криптовалют. В частности, большинство из них осознает риски цифровых активов, связанные с мошенничеством и высокой волатильностью виртуальных денег.
Кроме того, некоторые пользователи понимают и могут объяснить, что такое блокчейн-технология.
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Где британцы покупают криптовалюты и как относятся к ним
Согласно опросу FCA, 83% респондентов покупали криптовалюту на зарубежных торговых площадках и только 5% пользуются отечественными биржами.
Большинство британцев рассматривает покупку цифровых активов как азартную игру, благодаря которой они могут как накопить дополнительные средства, так и легко потерять их. Большинство пользователей четко осознает все риски процесса покупки криптовалют.
Как рекламные объявления о криптовалютах влияют на решение британцев
- 45% респондентов заявили, что часто видят рекламные объявления о цифровых активах.
- 35% считают, что реклама повышает вероятность покупки криптовалюты.
- 16% участников опроса утверждают, что они покупали цифровые валюты под влиянием рекламных объявлений.
Криптовалютные накопления британцев / Инфографика Cointelegraph