Сколько и на что тратят деньги украинцы: обновленная статистика Госстата
По итогам первых шести месяцев 2020 года в среднем одно домохозяйство в Украине в течение месяца тратило 9413 гривен на различные цели. 48% из этой суммы – это расходы на еду и безалкогольные напитки.
Данные Государственной службы статистики собрало "Лига.Money".
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На что еще тратят деньги жители Украины
- 15,3% – расходы на оплату за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива.
- 4,1% от общей суммы – расходы на услуги учреждений здравоохранения.
- 4,1% – на одежду и обувь.
- 3,8% – на транспорт.
- 3,3% – на связь.
- 2% – на бытовую технику и предметы домашнего обихода.
- 2,7% – на другие товары и услуги.
- 2,2% – на табачные изделия.
- 1,2% - на алкоголь.
Где в Украине тратят больше: разница между городом и деревней
В городах одно домохозяйство тратит в среднем в месяц 9828,8 гривны, а в селах – 8543,2 гривны.
Доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в городах составляет 45,1%, в селах – 54,4%.
Расходы на здравоохранение в городах составляют 4,0% от общей суммы расходов (в селах – 4,2%), на одежду и обувь – 4,1% (4,4%), на транспорт – 3,9% (3,7%), на связь – 3,4% (3,1%), на бытовую технику и предметы домашнего обихода – 2% (2,2%), на различные другие товары и услуги – 2,8 % (2,4%).
Доля расходов на табачные изделия в городах составляет 2,2% (в селах – также 2,2%), а на алкоголь – 1,3% (0,8%).
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Доходы украинцев
По данным Госстата, средние (на одного человека) доходы в размере до 3000 грн в месяц имеют 11,8% домохозяйств в Украине.
- 19,8% домохозяйств – доходы от 3000 до 4000 гривен.
- 21,3% домохозяйств – от 4000 до 5000 гривен.
- 15,9% домохозяйств – от 5000 до 6000 гривен.
- 10,6% домохозяйств – от 6000 до 7000 гривен.
- 7% домохозяйств – от 7000 до 8000 гривен.
- 4,1% – от 8000 до 9000 гривен.
- 3,1% – от 9000 до 10000 гривен.
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