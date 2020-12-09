По итогам первых шести месяцев 2020 года в среднем одно домохозяйство в Украине в течение месяца тратило 9413 гривен на различные цели. 48% из этой суммы – это расходы на еду и безалкогольные напитки.

Данные Государственной службы статистики собрало "Лига.Money".

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На что еще тратят деньги жители Украины

15,3% – расходы на оплату за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива.

4,1% от общей суммы – расходы на услуги учреждений здравоохранения.

4,1% – на одежду и обувь.

3,8% – на транспорт.

3,3% – на связь.

2% – на бытовую технику и предметы домашнего обихода.

2,7% – на другие товары и услуги.

2,2% – на табачные изделия.

1,2% - на алкоголь.

Где в Украине тратят больше: разница между городом и деревней

В городах одно домохозяйство тратит в среднем в месяц 9828,8 гривны, а в селах – 8543,2 гривны.

Доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в городах составляет 45,1%, в селах – 54,4%.

Расходы на здравоохранение в городах составляют 4,0% от общей суммы расходов (в селах – 4,2%), на одежду и обувь – 4,1% (4,4%), на транспорт – 3,9% (3,7%), на связь – 3,4% (3,1%), на бытовую технику и предметы домашнего обихода – 2% (2,2%), на различные другие товары и услуги – 2,8 % (2,4%).

Доля расходов на табачные изделия в городах составляет 2,2% (в селах – также 2,2%), а на алкоголь – 1,3% (0,8%).

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Доходы украинцев

По данным Госстата, средние (на одного человека) доходы в размере до 3000 грн в месяц имеют 11,8% домохозяйств в Украине.

19,8% домохозяйств – доходы от 3000 до 4000 гривен.

21,3% домохозяйств – от 4000 до 5000 гривен.

15,9% домохозяйств – от 5000 до 6000 гривен.

10,6% домохозяйств – от 6000 до 7000 гривен.

7% домохозяйств – от 7000 до 8000 гривен.

4,1% – от 8000 до 9000 гривен.

3,1% – от 9000 до 10000 гривен.

Доходы на душу населения от 10 000 до 11 000 грн имеют 2% домохозяйств, от 11 000 до 12 000 гривен – 1,3%, более 12 000 – 3,1% домохозяйств.