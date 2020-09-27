Количество уникальных пользователей криптовалют в течение года возросло на 189%. Такие данные удалось получить с помощью исследования, проведенного аналитиками Университета Кембриджа.

Сегодня криптовалютными кошельками обладают 101 миллиона человек в мире, о чем пишет The Block с ссылкой на отчет экспертов Кембриджского университета.

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Как развивается криптосфера: актуальная статистика

В 2016 году цифровые валюты использовали только 5 миллионов человек, а число криптокошельков тогда колебалось в пределах 45 миллионов.

Интересно, что за последний год количество пользователей криптоактивами увеличилось на 187% , а число кошельков для хранения цифровых денег – только на 37%. Это свидетельствует о том, что новые пользователи регистрируют только один кошелек.

, а число кошельков для хранения цифровых денег – только на 37%. Это свидетельствует о том, что новые пользователи регистрируют только один кошелек. Аналитики также отметили рост сферы стабильных криптовалют. Так, с 2018-го по 2020 год количество поставщиков услуг, которые принимали для оплаты цифровой актив Tether, увеличилось с 4% до 32%. В то же время, поддержка других стейблкоинов повысилась с 11% до 55%.

Зато рост числа работников криптовалютных компаний, которые трудились на полную ставку, замедлился на 29% в 2019 году.

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Что известно о майнинге криптовалют

По подсчетам аналитиков, 39% электроэнергии для работы майнингового оборудование используется с возобновляемых источников. В частности, для питания майнингових ферм используется энергия, которую производят гидроэлектростанции.