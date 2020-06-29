Из-за пандемии коронавируса не возникнет существенных ограничений глобализации и убытков для мировой экономики и финансовых рынков. Однако на восстановление докризисных показателей понадобится 2-4 года.

Об этом сообщает Finance.ua с ссылкой на Сергея Фурсу, инвестиционного банкира и специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг компании Dragon Capital.

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Что прогнозирует эксперт

Эксперт считает, что нынешний экономический кризис в мире будет продолжаться до тех пор, пока не появится эффективная вакцина от коронавируса. В то же время, Сергей Фурса напомнил, что согласно прогнозам медиков, вакцина будет готова следующей зимой. По его мнению, как только будет запущено серийное производство вакцины, экономическая ситуация в мире наладится.

По прогнозу Фурсы, на выход экономики из кризиса понадобится от двух до четырех лет. Эксперт отметил, что до пандемии коронавируса мировая экономика росла 10 лет и находилась на высоком уровне.

Кроме того, Фурса убежден, что мировые финансовые рынки сегодня "чувствуют себя прекрасно" из-за того, что США и Европейский Союз противостоят кризису "по принципу печатания денег". В результате эти средства поступают на рынки акций, и основные фондовые индексы сегодня находятся недалеко от своих исторических максимумов. Поэтому ситуация на фондовых рынках достаточно стабильная, добавил Фурса.