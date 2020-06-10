Goldman Sachs прогнозирует очередное падение цен на нефть. На основе этого прогнозируют упадок американской промышленности сланцевой нефти.

Согласно новому отчету Института экономики и мира, американская промышленность сланцевой нефти может упасть. Причина в низких ценах на нефть, которые, Goldman Sachs предсказал, будут падать и дальше, пишет MarketWatch.

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Почему промышленность сланцевой нефти под угрозой

Спрос и цена на нефть резко упали из-за экономического замедления в результате распространения коронавируса. С тех пор цены начали медленно восстанавливаться как реакция на сокращение добычи.

Однако авторитетный австралийский аналитический центр Института экономики и мира (IER) предупреждает, что низкая цена существенно скажется на промышленности сланцевой нефти в США и даже может привести к ее упадку. В Институте добавляют, что низкие цены повлияют на политические режимы на Ближнем Востоке, особенно в Саудовской Аравии, Ираке и Иране.

Ежегодный Глобальный индекс мира, опубликованный в среду, анализирует напряженность во всем мире и составляет индекс самых мирных стран. Это позволяет предположить, что влияние коронавируса может "привести к краху сланцевой промышленности в США, если только цены на нефть не вернутся к прежнему уровню".

Прогнозы Goldman Sachs для нефти

Пока цена нефти начала восстанавливаться. Но во вторник, 9 июня, аналитики Goldman Sachs предупредили, что рост цены на нефть преувеличен, и прогнозируют снижение цен на нефть Brent до 35 долларов за баррель с 43 в течение следующих недель.

Что известно о сланцевой нефти

Добыча сланцевой нефти производится фракционирования. Это процесс перекачки под высоким давлением воды и песка под землей для разрушения горной породы и высвобождения ценных новых запасов энергии, известных как сланцы. Это довольно сложный способ, поэтому сланцевая нефть является дорогой в добыче и не выдерживает конкуренции на рынке, где цены стремительно падают.

Одними из крупнейших производителей сланцевой нефти является Exxon Mobil XOM, Chevron CVX и EOG Resources EOG.

В отчете IEМ говорится, что снижение деятельности в коммерческой, туристической и промышленной отраслях привела к падению цен на нефть на мировых рынках.

На эти рынки уже влияло избыточное предложение, исходящею от России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об ограничении производства,

– говорится в отчете.

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Кто быстрее всех восстановится после кризиса

Китай, Индонезия, Россия, Мексика и Австралия считаются странами, наиболее склонны к быстрому восстановлению, говорится в отчете Института экономики и мира. Они имеют низкие показатели безработицы, низкою зависимость от международной торговли, низкие налоговые поступления от валового внутреннего продукта и низкий долг центрального правительства в пропорции к ВВП.