Компания Snappa вложила 40% финансовых резервов в биткойн вместо того, чтобы хранить их в долларах. О причинах такого решения читайте на Финансы 24.

О решении Snappa, компании, занимающейся созданием графики в интернете, сообщает cryptonews.

Интересно В какой валюте лучше хранить деньги в 2020: выбор Morgan Stanley

Почему выбрали биткойн

Соучредитель и генеральный директор Кристофер Гиммер называет криптовалюту как "передовую технологию сбережений". Еще одной причиной, почему компания выбрала биткойн вместо доллара – инфляция.

Поскольку Snappa продолжает масштабировать объемы свободного денежного потока, пришло время выбрать между хранением денег в валюте, чье количество растет каждый год или в валюте, чье количество программно ограничено, рассказал гендиректор.

К счастью, я считаю, что теперь у нас есть гораздо лучша технология сбережений. Эта технология – биткойн,

– добавил Гиммер.

В компании добавили, что из-за инфляции покупательная способность доллара падает, поэтому держать деньги в нем становится невыгодно.

Преимущества биткойна над золотом

Часто инвесторы во время кризиса обращаются к золоту как к безопасному активу. Однако Гиммер объясняет, какие три признака делают биткойн лучшим инструментом для сбережений:

делимость;

портативность;

проверенность.

"Аутентичность биткойна можно легко проверить со 100% уверенностью. Золото с другой стороны, не застраховано от подделки", – сказал он. Гиммер считает, что в ближайшие годы биткойн займет место золота и превзойдет его.