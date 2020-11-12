Откроется ли Европа к Рождеству? Этот вопрос волнует не только инвесторов и бизнес, но и всех людей. Ответ на вопрос от инвестбанка JPMorgan читайте на Финансы 24.

Откроется ли Европа к Рождеству

Эксперты JPMorgan считают, что карантин из-за COVID-19 смягчится до начала праздников, сообщает CNBC.

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Европейские страны сталкиваются со второй волной коронавирусных инфекций. Как результат, Германия и Франция – две крупнейшие экономики еврозоны – ввели национальной локдаун, и многие другие страны также усилили свои меры по защите своих систем здравоохранения.

Усиление ограничений в течение последних недель нанесло новый удар по отрасли услуг.

Учитывая огромное количество экономической и социальной активности, которая происходит в декабре, очень важно знать, все ли это произойдет. Мы считаем, что да,

– сказал Дэвид Макки, экономист JPMorgan.

Локдаун в Германии должен продолжаться до конца ноября;

Во Франции нынешние ограничения должны действовать до 1 декабря;

В Великобритании локдаун должен закончиться 2 декабря.

Эксперт считает, что локдаун следует смягчить до начала декабря. Это позволит экономике быстро усилить активность в преддверии праздничного сезона.

Как в ЕС преодолевают коронавирус

В инвестбанке JPMorgan считают, что пока страны ЕС делают достаточно, чтобы преодолеть коронавирус. Аналитики банка также исследовали мобильность населения и пришли к выводу, что по сравнению с первой волной коронавируса, население в Германии, Испании и Великобритании меньше передвигается, а затем условий для распространения вируса является меньше.

Кроме того, JPMorgan также приводят Ирландию, Нидерланды и Словакию в качестве примеров стран, которые ввели локдаун раньше других и этим смогли уменьшить количество новых заболеваний.

Этот опыт свидетельствует о том, что ограничения, введенные в Европе в последние недели, будут достаточными для восстановления контроля над вирусом, по крайней мере пока,

– сказал Макки.