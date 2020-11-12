Снимет ли Европа локдаун к Рождеству; прогноз от JPMorgan
Откроется ли Европа к Рождеству? Этот вопрос волнует не только инвесторов и бизнес, но и всех людей. Ответ на вопрос от инвестбанка JPMorgan читайте на Финансы 24.
Откроется ли Европа к Рождеству
Эксперты JPMorgan считают, что карантин из-за COVID-19 смягчится до начала праздников, сообщает CNBC.
Важно Экономика Великобритании выросла на рекордные 15,5%: свидетельствует ли это о выходе из кризиса
Европейские страны сталкиваются со второй волной коронавирусных инфекций. Как результат, Германия и Франция – две крупнейшие экономики еврозоны – ввели национальной локдаун, и многие другие страны также усилили свои меры по защите своих систем здравоохранения.
Усиление ограничений в течение последних недель нанесло новый удар по отрасли услуг.
Учитывая огромное количество экономической и социальной активности, которая происходит в декабре, очень важно знать, все ли это произойдет. Мы считаем, что да,
– сказал Дэвид Макки, экономист JPMorgan.
- Локдаун в Германии должен продолжаться до конца ноября;
- Во Франции нынешние ограничения должны действовать до 1 декабря;
- В Великобритании локдаун должен закончиться 2 декабря.
Эксперт считает, что локдаун следует смягчить до начала декабря. Это позволит экономике быстро усилить активность в преддверии праздничного сезона.
Как в ЕС преодолевают коронавирус
В инвестбанке JPMorgan считают, что пока страны ЕС делают достаточно, чтобы преодолеть коронавирус. Аналитики банка также исследовали мобильность населения и пришли к выводу, что по сравнению с первой волной коронавируса, население в Германии, Испании и Великобритании меньше передвигается, а затем условий для распространения вируса является меньше.
Кроме того, JPMorgan также приводят Ирландию, Нидерланды и Словакию в качестве примеров стран, которые ввели локдаун раньше других и этим смогли уменьшить количество новых заболеваний.
Этот опыт свидетельствует о том, что ограничения, введенные в Европе в последние недели, будут достаточными для восстановления контроля над вирусом, по крайней мере пока,
– сказал Макки.
Что известно о JPMorganЭто самый большой по размерам активов банковский холдинг. Относится к "Большой Четверки" крупнейших банков США. Ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами и тому подобное.
Поделиться новостью