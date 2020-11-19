В кризисный период актуальность сохранения и приумножения денег особенно высока. Как это сделать, соблюдая простые 5 советов?

Может показаться, что сохранить, а тем более приумножить ваш капитал трудно. Однако, чтобы иметь больше, не нужно устраиваться на дополнительную работу или иметь какие-то особые знания. В материале Финансов 24 рассказываем, как сэкономить и приумножить ваш капитал просто.

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1. Избавьтесь от долгов

Для начала постарайтесь избавиться от лишних кредитов и долгов. Кредит – это важный инструмент современной экономики, который позволяет осуществить жизненные цели, например, купить квартиру или дом. Однако чрезмерное увлечение этим инструментом, может привести к тому, что значительная часть ваших средств будет идти на погашение процентов, то есть в прибыль банкам.

Постарайтесь максимально быстро погасить имеющиеся у вас кредиты, даже если это требует некоторых усилий. Может показаться, что это очень трудно, но это важный фактор, который влияет на ваше благосостояние. Ведь чем больше у вас кредитов, тем больше денег вы платите банкам. Например, по кредиту по ставке в 10% годовых, выданный вам на 10 лет, вы выплатите банку в виде процентов полную сумму кредита. А если таких кредитов несколько, то вашим финансам не позавидуешь.

2. Не поддавайтесь импульсивным желанием и планируйте ваши покупки

Чтобы не тратить лишнего необязательно экономить. Избавиться от лишних затрат поможет простое планирование. Создайте список, в который вы будете записывать все, что нужно купить. Повесьте его, например, на холодильник, так чтобы он был у вас на глазах. Таким образом, запланировав поход в магазин на выходные и взяв такой список с собой, вы всегда будете точно знать, что именно вам нужно и соблазн купить что-то лишнее будет меньше.

Не лишним будет также избавиться от импульсивных желаний что-то купить. Чтобы отказаться от этого, лучше разобраться сколько вы денег на это тратите, и на что бы вы еще могли их потратить. Попробуйте представить свои мелкие покупки в годовом измерении. Если вы каждый день по дороге на работу покупаете стаканчик кофе, который условно стоит 2 доллара, то за год на такую ​​мелочь вы тратите 500 долларов. Согласитесь, эти деньги можно потратить на что-то более значимое, или отложить их на будущее.

Контролировать свои расходы легко и интересно с помощью мобильных приложений. Подробнее об этом читайте в нашем материале Пять приложений для работы с финансами: как контролировать и приумножать деньги.

3. Отложите деньги

Этот лайфхак является самым простым и действенным для сохранения средств. Чем раньше вы начнете это делать, тем больше у вас будет до того момента, когда они вам понадобятся. При этом самое важное откладывать средства регулярно и в течение длительного срока, пусть и в небольшом объеме. Это гораздо лучше, чем откладывать большую сумму, но в течение короткого срока.

Допустим, вы откладываете по 200 долларов ежемесячно в течение 10 лет и реинвестируете их в очень консервативные 2% годовых. В результате через 10 лет ваш капитал составит 26,5 тысячи долларов. Теперь уменьшим сумму до 100 долларов, и увеличим срок до 20 лет. Та же ставка в 2% годовых даст вам доход уже в 29,5 тысячи долларов. Если же ставка будет больше, например, 4%, то ваша прибыль составит 29 и 36 000 долларов соответственно.

4. Держите деньги в разных валютах

Если вы держите деньги только в национальной валюте, то они подвержены сразу нескольким рискам. Во-первых, это риск инфляции, которая ежегодно обесценивает ваши средства. Во-вторых, это риск резкого снижения курса национальной валюты в результате каких-то непредвиденных факторов. В-третьих, вы случайно можете потратить эти средства на то что вам очень хочется, но не является необходимым.

Гораздо лучше хранить средства, в нескольких валютах. Традиционным считается портфель, который на 70% состоит из долларов и евро в равной пропорции, а остальные средства хранятся в национальной валюте. Даже такой простой способ позволяет защитить ваши средства от инфляции и непредвиденных изменений. Если есть желание, можно разделить ваши средства на меньшие доли и добавить в ваш портфель британский фунт и китайский юань, чтобы сделать ваши активы более стабильными.

Чтобы вложить деньги в эти активы можно открыть счет в одной из торговых платформ, которые предоставляют соответствующие возможности, например в Libertex. Эта торговая платформа позволяет покупать и продавать валюты буквально в несколько кликов.

5. Инвестируйте

Одним из важнейших факторов, который обеспечит сохранение и рост вашего капитала, является инвестирование. Для вложения средств лучше выбирать крупные мировые компании, которые давно существуют на рынке, ведущие фондовые индексы, драгоценные металлы и другие надежные активы. Благодаря инвестированию вы можете существенно увеличить объем ваших средств.

Например, представим, что вы вложили 1000 долларов в индекс Dow Jones, который рассчитывается на основе стоимости акций 30 крупнейших американских компаний. В результате только за период с середины марта по середину ноября 2020 вы могли бы увеличить ваш капитал на 60% – до 1600 долларов. И такой результат вы бы получили в период эпидемии коронавируса, которая негативно влияет на все сферы мировой экономики.



Индекс Dow Jones с марта по ноябрь 2020 / Libertex

Благодаря современным технологиям инвестировать просто. Для этого не нужно иметь большой капитал или обладать специальными знаниями. Достаточно открыть и пополнить счет в удобной торговой платформе Libertex, которая позволяет вкладывать средства в акции, валюты, фондовые индексы, металлы, криптовалюты, энергоносители и другие активы. После этого вам останется только выбрать нужный вам инструмент, ввести сумму средств, которую вы хотите инвестировать и совершить сделку из этого актива.

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