Ноябрь несмотря на коронавирус и выборы в США оказался хорошим месяцем для фондовых рынков. Рекордные показатели продемонстрировали индексы Dow Jones и S&P 500.

В пятницу, 27 ноября акции компаний выросли, чем закрыли сильную неделю для фондовых рынков, сообщает CNBC.

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Как фондовые рынки выросли

S&P 500 набрал 0,3% 27 ноября, остановившись на отметке 3638,35 , что является историческим рекордом.

набрал 0,3% 27 ноября, остановившись на отметке , что является историческим рекордом. Nasdaq Composite поднялся на 0,9% до 12 205,85 и также закрылся на рекордном уровне.

поднялся на 0,9% до и также закрылся на рекордном уровне. Промышленное среднее значение Dow Jones закрылось выше на 37,90 пункта, или 0,1% и достигло уровня в 29 910,37.

За неделю Dow и S&P 500 подорожали соответственно на 2,2% и 2,3%. Между тем Nasdaq дал почти 3% недельного прироста. В начале недели Dow прыгнул до рекордного максимума, впервые в истории пробив более 30 тысяч.

То, что мы наблюдаем сегодня, на этой неделе и в этом месяце, является продолжением роста оптимизма. Среда для рисковых активов становится все лучше и лучше,

– сказал трейдер Майк Зигмонт.

Почему акции растут

Черная пятница

На этой неделе была Черная пятница, которая несмотря на карантин, принесла компаниям прибыли, ведь продажи стремительно выросли.

Политическая стабильность

Президент Трамп, который сначала отказывался поверить в победу Джо Байдена на президентских выборах, заявил, что покинет Белый дом, если Избирательная коллегия проголосует за избранного президента Джо Байдена.

Позитивные новости о вакцине

Компания Pfizer уверяет в 95% эффективности своей вакцины и планирует до конца года выпустить 50 миллионов единиц. Компания Moderna ожидает запустить массовое производство в середине декабря и до конца года выработать 20 миллионов доз.