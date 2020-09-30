Один из самых известных фондовых индексов S & P 500 может вырасти. В какие секторы экономики стоит вкладываться, читайте на Финансы 24.

Акции промышленных и строительных компаний будут в выигрыше, поскольку американские рынки достигнут новых максимумов в следующем году, утверждает Грейс Питерс из JPMorgan, пишет CNBC.

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Куда инвестировать

Эксперт утверждает, что инвесторам следует учитывать цикличность экономики, чтобы заработать в течение следующих 12 месяцев. Стоит инвестировать в компании тех отраслей, которые восстанавливаются вместе с экономикой и являются циклическими.

JPMorgan советует инвесторам инвестировать в сферы бизнеса, наблюдающих "структурное роста", например, цифровую трансформацию и инновации в области здравоохранения, а также экологические тенденции.

Частный банк прогнозирует, что S&P 500 поднимется до уровня 3500 – 3600 пунктов к концу этого года, а затем в 3750 в сентябре 2021, представляющий потенциальный рост на 10% от последнего закрытия почти на 3352 пунктов.

Выборы в США

Питерс заявила, что результат предстоящих выборов в США, с точки зрения того, победит президент Дональд Трамп или кандидат от демократов Джо Байден, "вряд ли существенно повлияет на цены акций" в длительном сроке.