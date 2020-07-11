Стоимость биткойна колеблется от 9 до 10 тысяч долларов уже довольно долго. По модели, которую разработали швейцарские аналитики, эта цена слишком низкая. Сколько должен стоить биткойн, читайте на Финансы 24.

Аналитики регулируемого криптовалютного банка SEBA из Швейцарии представили новую модель справедливой цены биткоины. По их оценкам, самая дорогая криптовалюта должна стоить 10 670 долларов, пишет "Минфин".

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Как определили цену

Предложенная аналитиками модель базируется на четырех компонентах:

сеть;

неизменность;

денежно-кредитная политика;

тип валюты.

Первые два параметра характеризуют технологию блокчейн или спрос на безопасное убежище. Последние два – предложение криптовалюта.

По мнению аналитиков, только комбинация надежного блокчейна и хорошо разработке валюты имеет ценность.

Формула цены биткойна

В представленной выше формуле P (t) – долларовая цена криптовалюта, C (t) – количество криптовалюта в обращении, а P (t) C (t) – рыночная капитализация.

Первый аргумент в уравнении – ценность сети. U (t) – число пользователей, а n – параметр сети, который фиксирует положительные внешние эффекты, связанные с пользователями.



в уравнении – ценность сети. U (t) – число пользователей, а n – параметр сети, который фиксирует положительные внешние эффекты, связанные с пользователями. Второй аргумент – ценность неизменности, которая измеряет безопасность блокчейну. H (d, t) – это калиброванный хешрейт сети, а i – параметр несменяемости. Чем выше i, тем важнее неизменность как характеристики и тем выше значение, связанное с ней.



H (d, t) также пропорциональное стоимости работы сети. Независимо от того, используется Proof-of-Work или Proof-of-Stake, H дает представление о совокупный риск инвестиций для обеспечения безопасности системы. Таким образом, этот параметр является показателем завершенности транзакций и расчетов.



– ценность неизменности, которая измеряет безопасность блокчейну. H (d, t) – это калиброванный хешрейт сети, а i – параметр несменяемости. Чем выше i, тем важнее неизменность как характеристики и тем выше значение, связанное с ней. H (d, t) также пропорциональное стоимости работы сети. Независимо от того, используется Proof-of-Work или Proof-of-Stake, H дает представление о совокупный риск инвестиций для обеспечения безопасности системы. Таким образом, этот параметр является показателем завершенности транзакций и расчетов. Третий аргумент описывает денежно-кредитную политику. C (t) / C – индекс, измеряющий долю предложения C (t) в свободном обращении по всей эмиссии C, а s – параметр дефицита.



Четвертый аргумент описывает тип валюты. Отношение C (t) / T (t) измеряет отношение транзакций T (t) к текущей предложения C (t), а g является параметром закона Грешема (о вытеснении полноценных денег обесцененным). Это отражает отношение, есть криптовалюта большей степени средством обмена или средством накопления. Чем ниже коэффициент, тем больше аргументов в пользу восприятия биткоины как средства обмена, чем выше – наоборот.

Приведенный ниже график показывает динамику изменения курса биткоина и его справедливой стоимости на основе описанной выше модели.

Согласно последним оценкам Seba, биткойн должен стоить 10 670 долларов. Показатель снизился по сравнению с майской оценкой за сокращения уровня сложности вследствие халвингу.

Динамика справедливой цены биткойны

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Альтернативние прогнозы

Аналитики портала ByteTree наоборот считают, что сейчас цена биткойна переоценена на несколько тысяч. На базе ончейн-метрик они оценивают "справедливую" стоимость BTC на уровне в 7 135 долларов.