Рынок нефти до сих пор не восстановился после рекордного падения весной вследствие пандемии. Вернется ли спрос в норму или наоборот - этого не стоит ожидать, читайте на Финансы 24.

ОПЕК пересмотрела свой прогноз по спросу на нефть в этом году. Спрос будет восстанавливаться дольше, чем ожидалось. Сложной ситуация будет оставаться и в первой половине 2021 года. Об этом пишет CNBC.

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Каким будет спрос на нефть

ОПЕК снизила свой прогноз до 90,2 миллиона баррелей спроса на день в 2020 году. Это на 400 000 баррелей меньше, чем давали в предыдущем прогнозе. В годовом исчислении это показывает сокращение 9,5 миллиона баррелей в сутки.

Отчет ОПЕК появился на фоне нестабильного восстановления экономики и низкого спроса на топливо из-за пандемии коронавируса.

Кто пострадает больше

В странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) спрос на нефть будет меньше на 100 000 по сравнению с предыдущим прогнозом ОПЕК. В других странах – на 500 000 баррелей в сутки. Все потому, что спрос в таких странах как Индия и других стран Азии восстанавливается гораздо медленнее, чем ожидали.

ОЭСР – это международная организация, которая насчитывает 35 развитых стран с высоким уровнем жизни и доходами. Это, в частности страны ЕС, США, Австралия, Швейцария, Норвегия, Южная Корея, Япония.

Чего ожидать в 2021

Сейчас ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 6,6 миллиона баррелей в сутки до среднего показателя 96,9 миллиона баррелей в сутки в следующем году. Этот обновленный прогноз также на 400 000 баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза.

В то же время в организации отмечают, что из-за пандемии и поисков вакцины, ситуацию трудно спрогнозировать.

ОПЕК+ соберутся 17 сентября для обсуждения объемов добычи нефти. Предварительно до декабря организация планирует сокращать добычу нефти на 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть: основное

Нефть марки Brent в понедельник торговалась на уровне 39,76 доллара за баррель, снизившись примерно на 0,2%, тогда как нефть WTI составляла 37,26 доллара США, примерно на 0,1% ниже.

С начала года цены на нефть упали примерно на 40%.