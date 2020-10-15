Из-за пандемии коронавируса, ОПЕК пересмотрела свой долгосрочный прогноз по рынку нефти. Что изменилось, читайте на Финансы 24.

ОПЕК заявила, что пересмотрела свой прогноз роста мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе, учитывая, что отрасль в этом году столкнулась с "экзистенциальной угрозой" в результате пандемии коронавируса, а климатическая политика продолжает формировать будущее энергетики. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет организации.

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Прогнозы ОПЕК до 2045

В своем ежегодном World Oil Outlook группа стран-производителей нефти, среди которых преобладает Ближний Восток, выложила свои средние- и долгосрочные ожидания относительно мировой экономики, спроса на нефть и энергию и связанных с этим вопросов политики до 2045 года.

Спрос на нефть

ОПЕК заявила, что в долгосрочной перспективе ожидается увеличение мирового спроса на нефть почти на 10 миллионов баррелей в день. К 2040 спрос возрастет до 109,3 миллиона баррелей в сутки, а к 2045 году – до 109,1 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году спрос был на уровне 99,7 миллиона баррелей.

ОПЕК ухудшила прогноз. Ранее ожидалось, что в 2040 спрос будет по крайней мере на 1 миллион баррелей выше, чем прогнозируют сейчас.

2020 запомнится прежде всего вездесущностью, а также беспрецедентным масштабом пандемии COVID-19. С энергетической точки зрения, экономический спад, вызванный блокированием, привел к резкому спаду энергии и спроса на нефть в живой памяти,

– говорится в отчете ОПЕК.

Останется ли нефть главной в энергосекторе

ОПЕК считает, что нефть будет продолжать занимать наибольшую долю в энергетике до 2045 года. На нее придется более 27%, на газ – примерно 25%, а на уголь – почти 20%. Такая последовательность была и в прошлом году.

Ожидается, что доля солнечной, ветровой и геотермальной энергии будет расти в среднем на 6,6% ежегодно до 2045 года, значительно быстрее, чем любой другой источник энергии. Прогнозируют, что эти возобновляемые источники энергии составят 8,7% доли топлива в 2045 году против 2,1% в 2019 году.

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