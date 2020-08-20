Приложение Colibra предоставляет компенсации за задержанные и отменены авиарейсы. Вместо обычных денег можно будет получить криптовалюту.

Отменены и задержаны рейсы сейчас не редкость в связи с пандемией коронавируса, которая глубоко отразилась на авиасекторе. Стартап в Болгарии дает возможность путешественникам получать компенсацию в биткойны, сообщает Cointelegraph.

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Компенсация через приложение Colibra доступна пассажирам, которым задержали рейс на час или больше. Стартап предлагает компенсации путешественниками еще с июня 2019, но только сейчас добавил биткойн как один из способов выплаты.

Поскольку биткойн является волатильным активом, пользователи могут выбрать хотят ли они зафиксировать цену в день, когда зарегистрировались на самолет или в день рейса. К примеру, путешественник регистрировался в день, когда биткойн стоил 11000 долларов, а должен был лететь в день, когда его цена составляла уже 12 000 долларов. Если бы он зафиксировал цену в день регистрации, то получил бы вместе к компенсации еще и прибыль.

Colibra заявляет, что гарантирует выплату в биткойне любому пользователю, который задерживается на час или более, независимо от причины, которую предоставляет авиакомпания.

Три часа – это стандарт

В ЕС авиакомпании обязаны возместить любому пассажиру задержки по вине компании в часа или дольше. Приложение работает, подавая компенсацию для всех пассажиров, которые имеют право на то, пострадавших от трехчасовой или более задержки и распределяет деньги между всеми пассажирами, которых задержали более одного часа. По данным стартапа, шанс испытать 90-минутную задержку авиакомпании в 30 раз выше, чем трехчасовую, поэтому путешественники получают компенсацию чаще.

Во Франции страховая компания AXA применила аналогичный процесс компенсации на основе блокчейна для пассажиров, рейсы которых задерживаются более двух часов.

Что происходит в авиасекторе

Сейчас меньше людей летает, чем в то же время прошлого года из-за попыток правительств замедлить распространение коронавируса. По данным OAG, количество регулярных рейсов 10 августа уменьшилась на 47,9% во всем мире, а рейсы из Гонконга и Сингапура уменьшились на 91%.