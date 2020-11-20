Криптовалюта является одним из самых выгодных инструментов для инвестиций. Однако, чтобы получать высокую прибыль на этих активах нужен хороший стартовый капитал. Где взять деньги, чтобы начать торговать криптовалютами? О самых простых способах заработка – рассказываем далее.

С момента появления биткоина в 2009 году, его стоимость взлетела в тысячи раз. Несмотря на то, что в последнее время таких же резких скачков цены на рынке пока нет, возможность неплохо заработать на этих активах остается даже тогда, когда у вас нет большого капитала. Финансы24 разобрались, сколько средств необходимо для того, чтобы начать работать на крипторинке, и как их получить.

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Развеиваем мифы

Существует довольно распространенный стереотип, что инвестировать в криптовалюту достаточно сложно и затратно. Однако, как показывает практика, работать с цифровыми валютами довольно просто, и это не требует какого-то слишком большого стартового капитала. Вложить деньги в различные криптовалюты можно имея буквально несколько сотен, а иногда и несколько десятков долларов. При этом очень часто инвестиции в цифровые валюты приносят высокую прибыль. Поэтому часто инвесторы предпочитают именно этот актив среди других финансовых инструментов.

Люди, которые изучают этот класс активов, пытаясь узнать, почему у них такой потенциал, насколько они важны, и в результате становятся адептами криптовалют,

– отметил эксперт крипторынка Барри Силберт с Digital Currency Group.

По его мнению, прийти в криптосферу может практически любой человек независимо от того, сколько средств на его счету.

В последние 12-24 месяцев люди изучали криптовалюты и пытались построить для себя какие-то инвестиционные тезисы. Пожалуй, таких сторонников станет еще больше,

– прогнозирует Силберт.

Конечно, стоит помнить, что чем больше денег вы сможете вложить в криптоактивы, тем лучше. Ведь, чем больше вы инвестируете, тем выше будет прибыль, которую вы сможете получить.

В то же время важно помнить о "золотом правиле" управления капиталом, которое говорит, что инвестировать в один актив нужно не более 10% от всех средств, которыми располагает инвестор.

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Как заработать деньги для торговли криптовалютами?

Чтобы получить средства для дальнейшего инвестирования в криптовалюту, есть немало вариантов. Самый простой – самостоятельно попробовать накопить необходимую сумму. Однако здесь есть один большой недостаток – этот процесс может затянуться надолго. Кроме того, если вдруг вам потребуются средства на определенные неотложные покупки, есть риск потратить сумму, которую вы уже собрали и хотели инвестировать в криптовалюту.

Другой способ – майниты криптовалюта на своем оборудовании и потом пустить ее в оборот. Этот вариант, хотя и быстрее традиционного накопления средств, но требуют значительных затрат на само оборудование и электричество.

Что еще нужно учесть при майнинге:

Необходимо правильно выбрать ту криптовалюту, которую вы планируете майнить , чтобы расходы на добычу актива покрывались прибылью от его продажи.

, чтобы расходы на добычу актива покрывались прибылью от его продажи. Также можно попробовать сдавать свое оборудование в аренду, например, для криптовалютных пулов, которые занимаются майнингом в промышленных масштабах. Однако этот способ нельзя назвать быстрым.

Оптимальным вариантом может стать майнинг на криптовалютной торговой площадке StormGain. Просто перейдя по ссылке каждые 4 часа, можно бесплатно получать до 0,0318 биткоина в день.

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Во-вторых, вы не платите за дополнительное потребление электричества.

В-третьих, вы получаете стабильный и регулярный доход, который не требует значительных усилий.

Ну и в-четвертых, биткоин является одной из наиболее перспективных и популярных криптовалют. Поэтому получая доход в этой криптовалюте, вы всегда сможете выгодно и быстро ее обменять на любую фиатну валюту и получить хорошую прибыль.

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