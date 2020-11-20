Начать с нуля: где взять стартовый капитал для торговли криптовалютами
Криптовалюта является одним из самых выгодных инструментов для инвестиций. Однако, чтобы получать высокую прибыль на этих активах нужен хороший стартовый капитал. Где взять деньги, чтобы начать торговать криптовалютами? О самых простых способах заработка – рассказываем далее.
С момента появления биткоина в 2009 году, его стоимость взлетела в тысячи раз. Несмотря на то, что в последнее время таких же резких скачков цены на рынке пока нет, возможность неплохо заработать на этих активах остается даже тогда, когда у вас нет большого капитала. Финансы24 разобрались, сколько средств необходимо для того, чтобы начать работать на крипторинке, и как их получить.
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Развеиваем мифы
Существует довольно распространенный стереотип, что инвестировать в криптовалюту достаточно сложно и затратно. Однако, как показывает практика, работать с цифровыми валютами довольно просто, и это не требует какого-то слишком большого стартового капитала. Вложить деньги в различные криптовалюты можно имея буквально несколько сотен, а иногда и несколько десятков долларов. При этом очень часто инвестиции в цифровые валюты приносят высокую прибыль. Поэтому часто инвесторы предпочитают именно этот актив среди других финансовых инструментов.
Люди, которые изучают этот класс активов, пытаясь узнать, почему у них такой потенциал, насколько они важны, и в результате становятся адептами криптовалют,
– отметил эксперт крипторынка Барри Силберт с Digital Currency Group.
По его мнению, прийти в криптосферу может практически любой человек независимо от того, сколько средств на его счету.
В последние 12-24 месяцев люди изучали криптовалюты и пытались построить для себя какие-то инвестиционные тезисы. Пожалуй, таких сторонников станет еще больше,
– прогнозирует Силберт.
Конечно, стоит помнить, что чем больше денег вы сможете вложить в криптоактивы, тем лучше. Ведь, чем больше вы инвестируете, тем выше будет прибыль, которую вы сможете получить.
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Как заработать деньги для торговли криптовалютами?
Чтобы получить средства для дальнейшего инвестирования в криптовалюту, есть немало вариантов. Самый простой – самостоятельно попробовать накопить необходимую сумму. Однако здесь есть один большой недостаток – этот процесс может затянуться надолго. Кроме того, если вдруг вам потребуются средства на определенные неотложные покупки, есть риск потратить сумму, которую вы уже собрали и хотели инвестировать в криптовалюту.
Другой способ – майниты криптовалюта на своем оборудовании и потом пустить ее в оборот. Этот вариант, хотя и быстрее традиционного накопления средств, но требуют значительных затрат на само оборудование и электричество.
Что еще нужно учесть при майнинге:
- Необходимо правильно выбрать ту криптовалюту, которую вы планируете майнить, чтобы расходы на добычу актива покрывались прибылью от его продажи.
- Также можно попробовать сдавать свое оборудование в аренду, например, для криптовалютных пулов, которые занимаются майнингом в промышленных масштабах. Однако этот способ нельзя назвать быстрым.
Оптимальным вариантом может стать майнинг на криптовалютной торговой площадке StormGain. Просто перейдя по ссылке каждые 4 часа, можно бесплатно получать до 0,0318 биткоина в день.
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- Во-первых, от вас не требуется дополнительных затрат на покупку оборудования. Все что нужно для майнинга на StormGain – это обычный компьютер с доступом к интернету.
- Во-вторых, вы не платите за дополнительное потребление электричества.
- В-третьих, вы получаете стабильный и регулярный доход, который не требует значительных усилий.
- Ну и в-четвертых, биткоин является одной из наиболее перспективных и популярных криптовалют. Поэтому получая доход в этой криптовалюте, вы всегда сможете выгодно и быстро ее обменять на любую фиатну валюту и получить хорошую прибыль.
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