В сложные экономические времена люди начинают задумываться о том, куда выгодно вложить деньги, чтобы не только их сохранить, но и приумножить. Узнайте о том, какими правилами руководствуются профессиональные инвесторы.

Что необходимо для того, чтобы стать инвестором? 24 канал собрал пять "золотых правил" для тех, кто хочет начать работать на финансовых рынках и грамотно инвестировать свои деньги.

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Свободный капитал

Первое, это, конечно, наличие свободного капитала. Это логично, ведь для того, чтобы инвестировать излишки денег, необходимо для начала их иметь. При этом существует стереотип о том, что даже начинающему инвестору, чтобы что-то реально заработать, нужна значительная сумма денег – но это не совсем так. Многое зависит от выбранного актива и от того, какая доходность планируется.

Порой можно обойтись достаточно скромной суммой и получать при этом сравнительно неплохой доход, заставив свои деньги работать. Однако это действительно должны быть свободные средства, которые вы можете инвестировать на достаточно долгий срок.





Инвестировать лучше при наличии свободных денег / Фото Pixabay Инвестировать лучше при наличии свободных денег / Фото Pixabay

Постоянный доход

Второе непременное условие это необходимость сформировать постоянный доход. Инвестирование – это непрерывный процесс, поскольку на рынке постоянно возникают интересные возможности для прибыльного вложения средств. Поэтому инвестору нужен денежный поток, который позволит в любой момент времени иметь средства, чтобы воспользоваться этими возможностями.

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План инвестирования

Третье важное правило состоит в том, что инвестор не должен действовать бездумно, ему нужен хороший план действий.

Лучше всего, если у вас будет не просто план, а глобальная инвестиционная стратегия, согласно которой вы будете действовать и вкладывать свои средства, чтобы достичь ваших целей.

Начинающим инвесторам сформировать инвестиционный план может быть непросто из-за отсутствия достаточного опыта. Однако всегда можно воспользоваться помощью профессиональных экспертов, которые помогут вам сформировать вашу стратегию.



Важно сформировать инвестиционную стратегию / Фото Pexels

Вложение прибыли в новые инструменты

Четвертый важный момент – это необходимость вложения полученной прибыли в новые инструменты или другими словами – реинвестирование прибыли. Реинвестирование позволит вам в разы увеличить доходность ваших вложений, а также стабильность вашего инвестиционного портфеля. Благодаря этому вы сможете быстрее достичь ваших финансовых целей.

Контроль

Пятое правило – постоянный контроль над вашими инвестициями. Финансовые рынки очень динамичны, а события, которые могут принести вам прибыль или убыток появляются на рынке, буквально, постоянно. Чтобы получить прибыль на появляющихся возможностях, и не пострадать от непредвиденных событий, нужно постоянно держать руку на пульсе событий. Для этого нужно иметь возможность анализировать финансовый рынок, читать последние новости, а также, естественно, следить за динамикой котировок и вашего инвестиционного портфеля.

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следить за новостями и котировками;

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