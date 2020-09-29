Успешный старт: 5 правил профессионального инвестора
В сложные экономические времена люди начинают задумываться о том, куда выгодно вложить деньги, чтобы не только их сохранить, но и приумножить. Узнайте о том, какими правилами руководствуются профессиональные инвесторы.
Что необходимо для того, чтобы стать инвестором? 24 канал собрал пять "золотых правил" для тех, кто хочет начать работать на финансовых рынках и грамотно инвестировать свои деньги.
Также интересно: Во что вложить деньги, если в кармане нет миллиона
-
Свободный капитал
Первое, это, конечно, наличие свободного капитала. Это логично, ведь для того, чтобы инвестировать излишки денег, необходимо для начала их иметь. При этом существует стереотип о том, что даже начинающему инвестору, чтобы что-то реально заработать, нужна значительная сумма денег – но это не совсем так. Многое зависит от выбранного актива и от того, какая доходность планируется.
Инвестировать лучше при наличии свободных денег / Фото Pixabay
-
Постоянный доход
Второе непременное условие это необходимость сформировать постоянный доход. Инвестирование – это непрерывный процесс, поскольку на рынке постоянно возникают интересные возможности для прибыльного вложения средств. Поэтому инвестору нужен денежный поток, который позволит в любой момент времени иметь средства, чтобы воспользоваться этими возможностями.
Инвестиционные возможности в разном возрасте: Куда инвестировать в 20, 30 и 40 лет: эффективные стратегии заработка
-
План инвестирования
Третье важное правило состоит в том, что инвестор не должен действовать бездумно, ему нужен хороший план действий.
Начинающим инвесторам сформировать инвестиционный план может быть непросто из-за отсутствия достаточного опыта. Однако всегда можно воспользоваться помощью профессиональных экспертов, которые помогут вам сформировать вашу стратегию.
Важно сформировать инвестиционную стратегию / Фото Pexels
-
Вложение прибыли в новые инструменты
Четвертый важный момент – это необходимость вложения полученной прибыли в новые инструменты или другими словами – реинвестирование прибыли. Реинвестирование позволит вам в разы увеличить доходность ваших вложений, а также стабильность вашего инвестиционного портфеля. Благодаря этому вы сможете быстрее достичь ваших финансовых целей.
-
Контроль
Пятое правило – постоянный контроль над вашими инвестициями. Финансовые рынки очень динамичны, а события, которые могут принести вам прибыль или убыток появляются на рынке, буквально, постоянно. Чтобы получить прибыль на появляющихся возможностях, и не пострадать от непредвиденных событий, нужно постоянно держать руку на пульсе событий. Для этого нужно иметь возможность анализировать финансовый рынок, читать последние новости, а также, естественно, следить за динамикой котировок и вашего инвестиционного портфеля.
Контролировать ваши инвестиции удобно делать в торговой платформе Libertex. В ней есть все необходимые средства для того, чтобы:
- проводить технический анализ;
- следить за новостями и котировками;
- читать последние новости.
Платформа доступна как в виде веб-приложения, так и в виде приложений для операционных систем iOS и Android. Благодаря этому вы можете следить за вашими вложениями в режиме реального времени. Делать это можно с любого современного телефона с доступом в интернет. Скачайте мобильную торговую платформу Libertex прямо сейчас и начните инвестировать эффективно!