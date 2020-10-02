В Украине действует ограничение по анонимной отправке денег. Его могут изменить. Как это повлияет на украинцев и экономику, читайте на Финансы 24.

В Украине предлагают существенно увеличить сумму, которую можно отправлять анонимно, пишет finance.ua со ссылкой на законопроект №3686.

Сейчас без идентификации себя можно отправить 5 тысяч гривен. По новым правилам, которые предлагают, это можно будет сделать с суммой в 25 тысяч гривен.

Обратите внимание Еврокомиссия взялась за мелкие монеты: от которых номиналов могут отказаться уже в 2021 году

Что значит анонимно

Это когда вы отправляете деньги, не предъявив документов, и не воспользовавшись личной банковской карточкой.



Зато воспользовавшись карточкой или документами, можно сделать перевод на сумму до 400 тысяч гривен. Для этого не нужны справки о доходах.

Увеличение анонимной суммы в 25 тысяч гривен не поддержали в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.

На наш взгляд, такое решение не будет способствовать обеспечению эффективного контроля за потоками незаконных средств, в том числе учитывая нынешние низкие размеры минимальной и средней заработной платы в Украине. Заметим, что в сопроводительных к проекту документах отсутствует обоснование предлагаемой суммы денежного перевода,

– говорится в пояснительной записке.

Анонимный перевод позволяет отмывать полученные незаконным путем средства, фактически создает легализации для теневой экономики и противоречит политике НБУ.