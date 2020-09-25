Компания Tesla подала иск в суд международной торговли США из-за тарифов на импорт из Китая, которые повлияли на прибыли компании.

Tesla Inc. подала иск против администрации Трампа, которая ввела сбор тарифов на части, которые производитель электромобилей импортирует из Китая, сообщает Bloomberg.

Обратите внимание Доллар США потеряет свою силу и достигнет минимумов 2018: прогноз американского стратега

Чего хочет Tesla

В компании называют распоряжение незаконным и требуют вернуть деньги за тарифы, которые компания уже оплатила.

Tesla оспаривает действия торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, который является фигурантом дела.

В прошлом году офис Лайтхайзера отклонил просьбу Tesla освободить их от тарифов в размере 25% на компьютеры китайского производства и экраны дисплеев, которые компания использует в своем электромобили Model 3.

Тогда Tesla жаловалась, что возросшие затраты, наложенные тарифам, нанесут ей экономический ущерб. В 2018 году компания подсчитала, что увеличение тарифов на детали из Китая уменьшит валовую прибыль на 50 миллионов долларов в четвертом квартале года.

Из-за расширения тарифов на импорт администрацией Трампа, сотни компаний подали иск к Суду международной торговли.

Торговые отношения Китая и США: коротко