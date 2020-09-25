Tesla подала в суд против администрации Трампа: при чем здесь Китай
Компания Tesla подала иск в суд международной торговли США из-за тарифов на импорт из Китая, которые повлияли на прибыли компании.
Tesla Inc. подала иск против администрации Трампа, которая ввела сбор тарифов на части, которые производитель электромобилей импортирует из Китая, сообщает Bloomberg.
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Чего хочет Tesla
В компании называют распоряжение незаконным и требуют вернуть деньги за тарифы, которые компания уже оплатила.
Tesla оспаривает действия торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, который является фигурантом дела.
В прошлом году офис Лайтхайзера отклонил просьбу Tesla освободить их от тарифов в размере 25% на компьютеры китайского производства и экраны дисплеев, которые компания использует в своем электромобили Model 3.
Тогда Tesla жаловалась, что возросшие затраты, наложенные тарифам, нанесут ей экономический ущерб. В 2018 году компания подсчитала, что увеличение тарифов на детали из Китая уменьшит валовую прибыль на 50 миллионов долларов в четвертом квартале года.
Из-за расширения тарифов на импорт администрацией Трампа, сотни компаний подали иск к Суду международной торговли.
Торговые отношения Китая и США: коротко
- 2016: Во время предвыборной кампании еще тогда кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что положит конец "недобросовестной практике торговли со стороны Китая".
- 2017 Президент Трамп начал переговоры с Китаем, чтобы уменьшить дефицит торговли со стороны США. Переговоры не удались.
- 2018: Трамп начинает вводить пошлины на отдельные товары, в частности на стиральные машины, солнечные батареи, сталь, алюминий, но не только из Китая, а из любой страны. Китай отвечает введением тарифов на 128 американских товаров, среди которых самолеты и соя. Страны начинают обмениваться "угрозами" по новых, более жестких, тарифов, которые впоследствии воплощают в жизнь.
- 2019: Стороны пытаются заключить торговый договор, но переговоры завершаются только увеличением тарифов. США запрещает китайскому Huawei покупать американские детали. В конце года Китай и США переходят к первой фазе торговой сделки.
- 2020: Стороны подписали первую фазу торговой сделки. Страны постепенно снимают тарифы на отдельные товары, периодически просматривая первую фазу.