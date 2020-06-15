На золото влияют различные факторы от кризиса к настроениям на фондовом рынке. Прогнозируют, что в этом году золото будет расти в цене.

Что влияет на цену золота

К факторам, которые влияют на цены на золото, относятся стабильность, спрос и предложение, влияние центрального банка и объемы, которые торгуются через ETF (Торгуемый на бирже фонд), пишет Dailyfx.

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Стабильность

Как основной финансовый инструмент, лежащий в основе мировых валют, золото считается достаточно безопасным активом. Его цена, как правило, возрастает во времена кризиса, поскольку правительства и инвесторы обращаются к этому активу, как к защите от неопределенности. И наоборот, цены на золото обычно падают в стабильные времена, поскольку более рисковые, но потенциально выгодные направления инвестиций становятся более привлекательны.

Предложение и спрос

Как и в большинстве активов на открытом рынке, избыток спроса на золото (как правило, на изготовление ювелирных изделий или изготовление определенной медицинской, промышленной и технологической продукции) способствует увеличению цены на золото (если предположить, что предложение является постоянным). С другой стороны, ослабление спроса часто имеет противоположное влияние на его стоимость, снижая цену (если предположить, что предложение является постоянным).

Центральные банки

Много мировых запасов золота контролируются центральными банками в развитых странах Европы и Северной Америки. Как результат, эти банки обладают огромной ценовой силой на мировых рынках золота. Если банки внезапно увеличили или уменьшили количество открытых позиций золота мгновенно, даже незначительно, это приведет к увеличению эффекта на цену золота. Поэтому центральные банки полагаются на общее (хотя и неофициальное) обязательства воздерживаться от одностороннего привлечения к масштабным продаж золота, может дестабилизировать мировые рынки.

ETF

Хотя фондовые рынки, как правило, предназначены для отображения цены на золото, а не для воздействия на него, многие крупные ETF имеют значительное количество физического золота. Поэтому поступления и отливы таких ETF могут влиять на цену металла, изменяя физическое предложение и предложение на рынке.

Как золото влияет на валюты

Соотношение золота с долларом является важным, поскольку сам доллар США остается основным механизмом ценообразования золота. Когда стоимость доллара растет, золото становится дороже для других стран.

Это в конечном итоге приводит к падению спроса, из-за чего вообще существует обратная зависимость между долларом США и ценой на золото. Кроме того, когда доллар начинает терять свою ценность, инвесторы рассматривают золото как безопасную альтернативу, и это помогает повысить его цену.

Ниже на графике можно увидеть эту обратную зависимость между индексом доллара США и золотом.

Взаимосвязь золота с индексом доллара США / dailyfx

Также стоимость золота связана со стоимостью импорта и экспорта страны. Страны, которые экспортируют золото или имеют доступ к золотым запасам, увидят, что их валюты укрепятся, когда цены на золото будут расти из-за увеличения общего экспорта страны.

Как торговать золотом

Существует ряд способов торговли золотом. Золото можно приобрести как физический актив, торговать с помощью фьючерсов и опционов на фондовом рынке или через ETF.

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