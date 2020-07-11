Коронавирус навредил отношениям США и Китая, ведь как считает Трамп, Китай не сделал ничего, чтобы остановить пандемию. Поэтому вторая часть торговой сделки между странами не в приоритете.

Что Трамп сказал о Китае и торговом соглашение

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что сейчас не думает о возможном следующим этапе торговой сделки США с Китаем. Он добавил, что отношения между двумя странами были "сильно повреждены" пандемией коронавируса, пишет CNBC.

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Они могли остановить чуму (речь идет о пандемии COVID-19 – 24 канал). Они могли это остановить. Они не остановили этого,

– заявил Трамп.

Журналисты спросили президента США означает ли это, что второго этапа торговой сделки не будет. На что Трамп сказал, что он даже не думает об этом, и он имеет много других вещей.

Торговое соглашение между США и Китаем

Статус торгового соглашения между двумя экономическими сверхдержавами, первую фазу которого было подписано и вступило в силу в начале этого года, возникла под сомнение во время кризиса COVID-19.

Соглашение предусмотревает начальные шаги по решению вопросов, включая защиту интеллектуальной собственности и принудительный трансфер технологий. Соглашение также предусматривает, что за 2 года Китай приобретет американские товары на сумму 200 миллиардов долларов.

Еще до сделки ведущие эксперты в материалах The Economists "Мир в 2020" писали, что торговая война между этим двумя странами приведет к мировому кризису. Но тогда страны заключили соглашение, а кризис вызвала пандемия.

COVID-19 как причина напряженности

Вирус, который впервые зафиксировали в китайском городе Ухань, распространился по всему миру и вызвал разрушительное ситуацию на здоровье и экономику Америки. Более 3 миллионов случаев и по меньшей мере 133 291 смерть от COVID-19 зафиксировано в США, согласно данным университета Джона Хопкинса.

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В мае Трамп заявил, что его "очень раздирает" вопрос о том, стоит ли придерживаться первой части сделки с Пекином, тогда как чиновники в его администрации заверили, что обе страны все еще ожидают, что они будут соблюдать соглашения.