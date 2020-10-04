После первых дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена, состоявшихся на этой неделе, фьючерсы на победу действующего президента США на криптодеривативной платформе FTX упали в цене на 10%.

На криптоплощадке FTX, где торгуются фьючерсы TRUMP и BIDEN, выступление действующего президента США Дональда Трампа вызвало негативную реакцию, сообщает Cointelegraph. В результате контракт TRUMP снизился в цене на 10%.

Так, на других криптоплощадках тоже не поддерживают Дональда Трампа. Например, на Polymarket 55% участников считает, что нынешнего президента США не переизберут на второй срок.

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Выборы в США и крипторынок

Биржа FTX добавила фьючерсные контракты на каждого из кандидатов в президенты США в феврале этого года. Тогда уровень поддержки Дональда Трампа оценивался в 0,618 доллара. Это означало, что 61,8% пользователей криптоплатформы верили в победу Трампа на выборах.

Однако теперь цена контракта TRUMP опустилась до 0,402 доллара, то есть только 40,2% пользователей считают, что действующий президент США, все-таки, будет переизбран на второй срок.