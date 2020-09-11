Время для TikTok всплывает: Трамп дал 4 дня на продажу, после чего запрещает приложение в США
У китайского ByteDance есть время до 15 сентября, чтобы продать свою американскую долю бизнеса. Среди желающих - Microsoft, Walmart и Oracle.
Президент Трамп не даст TikTok дополнительного времени для продажи своей американской доли, пишет Business Insider.
Мы посмотрим, что произойдет. Или мы его закроем в нашей стране из соображений безопасности, или они продадут его,
– сказал Трамп.
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Накануне в этот же день Bloomberg сообщал, что представители Белого дома рассматривают возможность отложить крайний срок, чтобы ByteDance имел больше времени продать TikTok В США, разобравшись с законами об экспорте технологий, принятыми в Пекине 28 августа. Эти новые законы затрудняют переговоры о продаже, поскольку китайские технологические фирмы теперь должны получить специальную лицензию перед торговлей с иностранными юридическими лицами.
Кто может купить TikTok
Wall Street Journal также сообщил в среду, что ByteDance расследует, сможет ли договориться о сделке. Сейчас существует две коалиции для приобретения TikTok в США – партнерство между Microsoft и Walmart, а также заявка во главе с Oracle и поддержкой нескольких инвесторов ByteDance.
Когда TikTok могут запретить
Администрация Трампа была неточной относительно того, когда должна состояться продажа.
3 августа Трамп заявил журналистам, что TikTok должен будет продать свой бизнес до 15 сентября.
Затем Трамп подписал два исполнительных распоряжение 6 и 14 августа, фактически оказывая давление на ByteDance с целью продажи американского бизнеса TikTok или угрозы запрета.
В приказе от 6 августа было установлено ограничение в 45 дней до запрета всех "транзакций" между американцами и ByteDance - то есть срок до 20 сентября.
Приказ от 14 августа дал ByteDance 90 дней на продажу любых активов, что позволяют ему эксплуатировать TikTok в пределах США. Это дало бы третий конечный срок – 12 ноября. Заметьте, что 3 ноября президентские выборы в США.