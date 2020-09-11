У китайского ByteDance есть время до 15 сентября, чтобы продать свою американскую долю бизнеса. Среди желающих - Microsoft, Walmart и Oracle.

Президент Трамп не даст TikTok дополнительного времени для продажи своей американской доли, пишет Business Insider.

Мы посмотрим, что произойдет. Или мы его закроем в нашей стране из соображений безопасности, или они продадут его,

– сказал Трамп.

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Накануне в этот же день Bloomberg сообщал, что представители Белого дома рассматривают возможность отложить крайний срок, чтобы ByteDance имел больше времени продать TikTok В США, разобравшись с законами об экспорте технологий, принятыми в Пекине 28 августа. Эти новые законы затрудняют переговоры о продаже, поскольку китайские технологические фирмы теперь должны получить специальную лицензию перед торговлей с иностранными юридическими лицами.

Кто может купить TikTok

Wall Street Journal также сообщил в среду, что ByteDance расследует, сможет ли договориться о сделке. Сейчас существует две коалиции для приобретения TikTok в США – партнерство между Microsoft и Walmart, а также заявка во главе с Oracle и поддержкой нескольких инвесторов ByteDance.

Когда TikTok могут запретить

Администрация Трампа была неточной относительно того, когда должна состояться продажа.

3 августа Трамп заявил журналистам, что TikTok должен будет продать свой бизнес до 15 сентября.

Затем Трамп подписал два исполнительных распоряжение 6 и 14 августа, фактически оказывая давление на ByteDance с целью продажи американского бизнеса TikTok или угрозы запрета.

В приказе от 6 августа было установлено ограничение в 45 дней до запрета всех "транзакций" между американцами и ByteDance - то есть срок до 20 сентября.

Приказ от 14 августа дал ByteDance 90 дней на продажу любых активов, что позволяют ему эксплуатировать TikTok в пределах США. Это дало бы третий конечный срок – 12 ноября. Заметьте, что 3 ноября президентские выборы в США.

Напомним, что "войну" с TikTok начали в США из-за якобы угрозы национальной безопасности США со стороны Китая через доступ к данным.