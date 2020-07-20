Активность Ethereum (ETH) продолжает расти. Объем транзакций, совершенных за сутки, приблизился к значениям 2018 года, когда монета торговалась выше, чем 1000 долларов.

Об этом сообщает Форклог с ссылкой на данные Etherscan. В частности, на графике ниже можно увидеть уверенное увеличение показателя объема платежных операции с использованием криптовалюты Ethereum с начала 2020 года:



График Etherscan

Активность Ethereum растет на фоне резкого повышения сегмента децентрализованных финансов (DeFi). Там в структуре большинства приложений находится именно Ethereum.

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Стоимость ETH, заблокированного на смарт-контрактах DeFi-приложений, достигла отметки в 2,71 миллиарда долларов.

Так, в этом сегменте лидером является лендинговий сервис Compound, а после него, с небольшим отрывом, находится Maker.

Довольно популярна платформа Aave. Здесь стоимость заблокированного эфира превышала 300 млн долларов. Накануне один из пользователей передал на хранение сервису рекордную сумму – 70 млн долларов.

someone just deposited +70M USD into @AaveAave's platform holy shit



this is by far an record pic.twitter.com/7obz7Rz67Q — Ivanov (@IvanovKLC) July 19, 2020

Растет активность и на некастодиальних биржах (DEX). По данным Dune Analytics, в течение последней недели объем торгов на таких платформах увеличился на 38%.

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Незначительная активность наблюдается на биржах Uniswap и Curve. Общий объем торгов на DEX на протяжении последних суток составил 124,8 миллиона долларов. Это число в 2,6 раза меньше, чем на 10 централизованных торговых платформах в рейтинге Bitwise, где объем торгов приближен к реальному.

Рост транзакций с использованием Ethereum пока никак не отразился на цене криптовалюты. По данным Coinmarketcap, цена одной единицы Ethereum составляет 238,46 доллара.