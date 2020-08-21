Турция нашла значительные газовые месторождения в Черном море, что может помочь стране уменьшить свою зависимость от импорта энергии. Лира и акции выросли.

Президент Турции Тайип Эрдоган сказал в среду руководителям энергетики, в пятницу он объявит "хорошую новость", которая ознаменует "новый период" для Турции. Этот комментарий поднял акции турецких энергетических фирм и лиру с рекордно низкого уровня на этой неделе, сообщает Reuters.

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Источники сообщают, что речь шла об открытии новых месторождений газа в Черном море. Их масштабы могут удовлетворить энергетические потребности Турции в течение 20 лет.

Турецкий буровой корабль Fatih работает с конца июля в зоне разведки, известной как Туна-1, примерно в 100 морских милях к северу от турецкого побережья в западном Черном море.

В скважине Туна-1 нашли природный газ. Ожидаемый запас составляет 26 триллионов кубических футов или 800 миллиардов кубических метров, и он соответствует примерно 20 лет потребностей Турции,

– отмечают источники Reuters.

Однако для начала добычи может понадобиться 7-10 лет, а инвестиционные расходы составят 2-3 миллиарда долларов.

Турция может стать энергонезависимой

Турция, которая почти полностью полагается на импорт, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности, проводила исследования в Черном море и в Средиземноморье, где ее действия в спорных водах вызвали протесты со стороны Греции и Кипра.

Однако эксперты считают, что пока трудно привлечь инвесторов из-за кризиса.

Спрос на газ и цены исторически низкие, и мало кто вкладывает средства в новое производство, которое может затянуться на 3-4 года,

– сказал Джон Боулус, главный редактор Energy Reports.

Любое уменьшение в Турции суммы за импорт энергоресурсов, которая в прошлом году составляла 41 миллиард долларов от поставщиков, таких как Россия и Иран, не только увеличит правительственные финансы, но и поможет уменьшить хронический дефицит госбюджета, который оказывает давление на лиру.

Несмотря на то, что такая перспектива все еще далека и неопределенная, лира укрепилась в среду после комментариев Эрдогана.