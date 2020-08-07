Турецкая лира уже длительное время падала на фоне экономического кризиса в стране. Почему валюта достигла исторического минимума именно сейчас, читайте на Финансы 24.

Турецкая лира в четверг упала до рекордно низкого уровня, несмотря на усилия центрального банка заверить инвесторов, что экономика страны выздоравливает от пандемии коронавируса, пишет Financial Times.

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Как изменился курс лиры к доллару

Падение лиры началось еще давно. Летом 2018 лира резко обвалилась. В этом году в мае валюта вновь достигла минимумов уже через коронакризу.



Как менялся курс лиры к доллару с начала года

В четверг, 6 августа, турецкая лира упала на 3,6% относительно доллара до уровня 7,3 за доллар. Это стало следствием второго дня подряд активных продажей валюты на рынке. Это заставило инвесторов и аналитиков задуматься над тем, что центральному банку следует повысить процентные ставки для стабильности.

Курс турецкой лиры к украинской гривны 7 августа – 3,84 гривны за лиру.

Эксперт рынков Пол МакНамара утверждает, что вмешательство государства в валютный рынок и другие инструменты, которые затрудняют продажу лиры, истощают рынок и нужно что-то менять.

После часового снижение курса валюты в четверг центральный банк опубликовал заявление, в котором заявил, что "экономическое восстановление страны набирает темпы". В банке добавили, что мониторят ситуацию на рынках и готовы вмешаться.

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Как Турция стабилизирует курс

За первую половину года Турция потратила 65 миллиардов долларов из своих резервов для сдерживания курса. Для понимания это почти втрое больше, чем в украинских резервах.

Процентная ставка в Турции за год снизилась на 15,75%. Это также способствует инфляции, поэтому теперь ожидают, что власть будет поднимать ставку.