Турецкая лира рекордно упала, достигнув исторического минимума
Турецкая лира уже длительное время падала на фоне экономического кризиса в стране. Почему валюта достигла исторического минимума именно сейчас, читайте на Финансы 24.
Турецкая лира в четверг упала до рекордно низкого уровня, несмотря на усилия центрального банка заверить инвесторов, что экономика страны выздоравливает от пандемии коронавируса, пишет Financial Times.
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Как изменился курс лиры к доллару
Падение лиры началось еще давно. Летом 2018 лира резко обвалилась. В этом году в мае валюта вновь достигла минимумов уже через коронакризу.
Как менялся курс лиры к доллару с начала года
В четверг, 6 августа, турецкая лира упала на 3,6% относительно доллара до уровня 7,3 за доллар. Это стало следствием второго дня подряд активных продажей валюты на рынке. Это заставило инвесторов и аналитиков задуматься над тем, что центральному банку следует повысить процентные ставки для стабильности.
Эксперт рынков Пол МакНамара утверждает, что вмешательство государства в валютный рынок и другие инструменты, которые затрудняют продажу лиры, истощают рынок и нужно что-то менять.
После часового снижение курса валюты в четверг центральный банк опубликовал заявление, в котором заявил, что "экономическое восстановление страны набирает темпы". В банке добавили, что мониторят ситуацию на рынках и готовы вмешаться.
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Как Турция стабилизирует курс
За первую половину года Турция потратила 65 миллиардов долларов из своих резервов для сдерживания курса. Для понимания это почти втрое больше, чем в украинских резервах.
Процентная ставка в Турции за год снизилась на 15,75%. Это также способствует инфляции, поэтому теперь ожидают, что власть будет поднимать ставку.